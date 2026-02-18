Edison: l'utile 2025 scende a 240 milioni, ma volano investimenti (+19%) e rinnovabili

Edison

(Teleborsa) - l Consiglio di Amministrazione diha approvato i risultati relativi all', che evidenziano una solida performance industriale e un forte impegno nella transizione energetica, nonostante uno scenario di mercato caratterizzato da una marcata volatilità.Il Gruppo ha chiuso l'anno con(rispetto ai 15,4 miliardi del 2024), trainati dall'incremento della(+9,3%) e dei volumi venduti. In particolare, le vendite ai clienti finali sono balzate del 26,2% per l'energia elettrica e del 13,3% per il gas, portando Edison a superare la soglia dei 3 milioni di contratti.Il(EBITDA) si è attestato a, in linea con la guidance ma in calo rispetto agli 1,7 miliardi del 2024. Tale contrazione è dovuta principalmente alla flessione della produzione idroelettrica (-26% dopo l'eccezionale idraulicità dell'anno precedente) e a minori margini unitari nella vendita. L'si è fissato a(403 milioni nel 2024).Glisono cresciuti del 19%, superando i 1,5 miliardi di euro annui promessi per il percorso di decarbonizzazione. Il comparto delleha visto un balzo degli investimenti di oltre il 90%: nel 2025 sono stati conclusi cantieri per 200 MW, mentre altri 250 MW sono in costruzione. Complessivamente, le attività green e i servizi hanno generato il 53% dell'EBITDA totale del Gruppo.Grazie a robusti flussi di cassa e alla dismissione di asset non strategici (tra cui Edison Stoccaggio e la partecipazione in Elpedison per circa 850 milioni complessivi), l'si è trasformato in un saldo a credito di 219 milioni di euro.Per il, Edison prevede un EBITDA compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro, confermando l'aggiornamento della guidance al 2030 che punta a 4 GW di capacità rinnovabile e un EBITDA di 1,7-1,9 miliardi. Il CdA ha proposto undie 0,065 euro per le risparmio.