Edison: l'utile 2025 scende a 240 milioni, ma volano investimenti (+19%) e rinnovabili

(Teleborsa) - l Consiglio di Amministrazione di Edison ha approvato i risultati relativi all'esercizio 2025, che evidenziano una solida performance industriale e un forte impegno nella transizione energetica, nonostante uno scenario di mercato caratterizzato da una marcata volatilità.

Il Gruppo ha chiuso l'anno con ricavi a 17,7 miliardi di euro (rispetto ai 15,4 miliardi del 2024), trainati dall'incremento della produzione elettrica (+9,3%) e dei volumi venduti. In particolare, le vendite ai clienti finali sono balzate del 26,2% per l'energia elettrica e del 13,3% per il gas, portando Edison a superare la soglia dei 3 milioni di contratti.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) si è attestato a 1,3 miliardi di euro, in linea con la guidance ma in calo rispetto agli 1,7 miliardi del 2024. Tale contrazione è dovuta principalmente alla flessione della produzione idroelettrica (-26% dopo l'eccezionale idraulicità dell'anno precedente) e a minori margini unitari nella vendita. L'utile netto si è fissato a 240 milioni di euro (403 milioni nel 2024).

Gli investimenti sono cresciuti del 19%, superando i 1,5 miliardi di euro annui promessi per il percorso di decarbonizzazione. Il comparto delle rinnovabili ha visto un balzo degli investimenti di oltre il 90%: nel 2025 sono stati conclusi cantieri per 200 MW, mentre altri 250 MW sono in costruzione. Complessivamente, le attività green e i servizi hanno generato il 53% dell'EBITDA totale del Gruppo.

Grazie a robusti flussi di cassa e alla dismissione di asset non strategici (tra cui Edison Stoccaggio e la partecipazione in Elpedison per circa 850 milioni complessivi), l'indebitamento finanziario si è trasformato in un saldo a credito di 219 milioni di euro.

Per il 2026, Edison prevede un EBITDA compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro, confermando l'aggiornamento della guidance al 2030 che punta a 4 GW di capacità rinnovabile e un EBITDA di 1,7-1,9 miliardi. Il CdA ha proposto un dividendo di 0,035 euro per azione ordinaria e 0,065 euro per le risparmio.
