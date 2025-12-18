Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 dicembre
Giornata positiva per il cambio Euro / Yen, che chiude a 182,7.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 183,14, mentre il primo supporto è stimato a 182,02. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 184,26.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)