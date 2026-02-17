Milano
17:35
45.764
+0,76%
Nasdaq
17:43
24.697
-0,15%
Dow Jones
17:43
49.549
+0,10%
Londra
17:35
10.556
+0,79%
Francoforte
17:35
24.998
+0,80%
Martedì 17 Febbraio 2026, ore 17.59
Home Page
/
Notizie
Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dello 0,76%
Borsa: Seduta rialzista per Milano, in guadagno dello 0,76%
Il FTSE MIB termina le contrattazioni a 45.764,07 punti
In breve
,
Finanza
17 febbraio 2026 - 17.39
Milano amplia la performance positiva dello 0,76% e chiude a 45.764,07 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
+0,81%
Inflazione e potere d'acquisto: cosa sono e quale impatto hanno
Qualche centesimo in più sul caffè, un euro in più sul detersivo, dieci euro che rendono la bolletta più pesante. Sembrano piccoli aumenti, ma sommati pesano sulle finanze personali e familiari.
