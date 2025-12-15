Eventi e scadenze: settimana del 15 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Lunedì 15/12/2025 Appuntamenti
: UE - Riunione ministeriale UE-Angola
- Bruxelles - L'Unione europea e l'Angola terranno la 7ª riunione ministeriale nel quadro dell'"azione congiunta per il futuro". La riunione sarà copresieduta dal ministro delle Relazioni esterne dell'Angola Téte António e dal ministro degli Affari esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen a nome dell'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza UE - Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" (Energia)
- I ministri UE dell'Energia cercheranno di raggiungere un orientamento generale parziale sul meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034. I ministri terranno inoltre un dibattito orientativo sul pacchetto sulle reti europee e procederanno a uno scambio di opinioni con il segretario generale della NATO sul nesso tra energia e sicurezza XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia
- Farnesina, Roma - XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo organizzata dal MAECI. Parteciperanno oltre 150 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all'estero e numerosi Ministri di Governo. Interverranno il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul (da lunedì 15/12/2025 a martedì 16/12/2025) UE - 9ª riunione del Consiglio di associazione UE-Libano
- Bruxelles - La delegazione dell'UE sarà guidata dall'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, mentre la delegazione del Libano sarà guidata dal ministro libanese degli Affari esteri e degli emigranti Youssef Raggi. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica rappresenterà la Commissione europea 4ª Conferenza "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale"
- Roma - La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano la quarta edizione di una conferenza congiunta dal titolo "Trade, value chains and financial linkages in the global economy" (da lunedì 15/12/2025 a martedì 16/12/2025) Banca d'Italia
- Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia
09:30 - Convegno "La governance dello spazio - Giornata nazionale dello spazio 2025"
- Camera dei deputati - Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono, tra gli altri, Luciano Violante, Presidente Futuri Probabili-Associazione per la Formazione del Capitale Umano, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Adolfo Urso, Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Conclude Guido Crosetto, Ministro della Difesa
10:30 - Assoprevidenza - Assemblea annuale 2025
- Sede di Banca Investis, Roma - All'assemblea dell'Associazione italiana per la previdenza e l'assistenza complementari, interverranno anche esponenti dei Club dei Partners dell'Associazione. Nell'occasione verrà premiato il miglior bilancio dei fondi pensione associati
10:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Palazzo della Farnesina, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia
11:00 - ISTAT - Conferenza Stampa: "Imprese, ICT e Intelligenza Artificiale anno 2025"
- Sala Stampa Istat, Roma - Focus della evento è come "Cresce ancora l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nelle aziende italiane". Durante la conferenza stampa verranno illustrati i risultati della "Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese". Parteciperanno,Stefano Menghinello (Direttore del Dipartimento per le statistiche economiche e ambientali) e i ricercatori esperti di questo dominio statistico
17:30 - Fincantieri e Fondazione Fincantieri "Una Storia di Innovazione"
- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Evento di Fincantieri e Fondazione Fincantieri al quale interverranno, tra gli altri, Pierroberto Folgiero (AD e DG di Fincantieri), Biagio Mazzotta (Presidente di Fincantieri), Fausto Recchia (Presidente della Fondazione Fincantieri), Paola Severino (Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione e della Luiss School of Law) e Antonella Polimeni (Rettrice dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza) Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento Medio-Lungo Aziende
: Zucchi
- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025
Martedì 16/12/2025 Appuntamenti
: XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia
- Farnesina, Roma - XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo organizzata dal MAECI. Parteciperanno oltre 150 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all'estero e numerosi Ministri di Governo. Interverranno il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul (da lunedì 15/12/2025 a martedì 16/12/2025) 4ª Conferenza "Commercio estero, catene del valore e legami finanziari nell'economia globale"
- Roma - La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano la quarta edizione di una conferenza congiunta dal titolo "Trade, value chains and financial linkages in the global economy" (da lunedì 15/12/2025 a martedì 16/12/2025) UE - Consiglio "Ambiente"
- I ministri UE dell'Ambiente dovrebbero approvare conclusioni dal titolo "L'ambiente in Europa 2030 - Costruire un'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e più circolare". Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE per la bioeconomia, adottata di recente UE - Consiglio "Affari generali"
- I ministri degli Affari europei continueranno i preparativi per il Consiglio europeo di dicembre e discuteranno orientativamente il QFP UE 2028-2034. Il Consiglio approverà conclusioni sull'allargamento UE, riceverà dalla Commissione le relazioni annuali su semplificazione e attuazione, adotterà una dichiarazione sulle priorità legislative 2026 e esaminerà la tabella di marcia per il Semestre europeo 2026 presentata dalle presidenze danese e cipriota
10:00 - "Scenario competitivo, Esg e innovazione strategica nelle medie imprese del Mezzogiorno"
- Camera di Commercio della Basilicata, Matera - Presentazione del rapporto realizzato da Area Studi Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Interverranno, tra gli altri, Michele Somma (presidente Camera di Commercio Basilicata), Andrea Prete (presidente di Unioncamere), Marco Pini (Senior Economist del Centro Studi Tagliacarne) e Emanuela Salerno (Senior Economist Area Studi Mediobanca)
10:00 - Scenari Immobiliari - Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero"
- Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi - Presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Interverranno, tra gli altri, Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari), Gottardo Casadei (Studio Casadei), Alessandra Bellioni (COIMA SGR) e Filippo Catena (CDP REAL ASSET SGR)
10:30 - Presentazione Ricerca Osservatorio Auto e Mobilità & Conferenza Stampa UNRAE
- Villa Blanc, Roma - Consueto appuntamento di fine anno dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School e UNRAE. Interverranno, tra gli altri, Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE, Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE e Luca Pirolo, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Auto e Mobilità Luiss Business School
10:30 - "Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano insieme per il futuro"
- Sede centrale ACI, Roma - Evento celebrativo della fusione tra Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano. Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Bitonci (Sottosegretario al MIMIT), Andrea Rossetti (Presidente Assopetroli-Assoenergia) e Flavio Merigo (Presidente Assogasmetano)
11:00 - Scambio di auguri tra Presidente Fontana e Stampa parlamentare
- A Montecitorio si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare
13:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica
- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo
15:00 - Fondazione PACTA - 4° Congresso Annuale
- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - L'iniziativa, intitolata "Gate to Sustainability-Boarding for Net Zero", riunirà istituzioni, imprese, operatori del settore del trasporto aereo e rappresentanti del mondo accademico. Tra gli interventi, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC e Presidente Comitato Istituzionale Fondazione PACTA), Marco Troncone (CEO Aeroporti di Roma e Presidente della Fondazione PACTA), Vannia Gava (Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti) e Valerio Moro (Head of Airbus Italia) Aziende
: Bestbe Holding|
- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Giglio Group
- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025
Mercoledì 17/12/2025 Appuntamenti
: BCE
- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte Vertice UE-Balcani occidentali
- Il vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali rappresenterà un'opportunità di ribadire la prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali e di riconfermare l'importanza fondamentale del partenariato strategico per entrambe le regioni
10:00 - ABI
- Comitato Esecutivo ABI
11:30 - Consiglio europeo, comunicazioni Meloni alla Camera
- Montecitorio - Si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre
11:30 - OIPE - "Povertà energetica in Italia"
- ARERA - Piazza Cavour 5, Milano - Aggiornamento dei dati nazionali a cura di OIPE, in collaborazione con Banco dell'energia. Interverranno Roberto Tasca (Presidente Fondazione Banco dell'energia), Luciano Lavecchia (Economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), Lorena Popescu, Luigi Ciccotti (Ricercatori OIPE e ARERA), Roberto Malaman (Segretario Generale ARERA ) e Nicola Monti (Vicepresidente Fondazione Banco dell’energia) Aziende
: Giocamondo Study
- CDA: Bilancio OVS
- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025
Giovedì 18/12/2025 Appuntamenti
: BOJ
- Inizia la riunione di politica monetaria Consiglio europeo
- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025)
13:00 - BOE
- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali
14:15 - BCE
- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi
14:30 - "Costruire il domani - Etica, Valori, Sostenibilità, Legalità"
- Aula Magna Università Pontificia Agostiniana, Roma - Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Presidente INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Presidente INPS, Gabriele Fava
14:45 - BCE
- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde
15:45 - BCE
- Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro
17:00 - Mps - Mediobanca, informativa Giorgetti
- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena - Mediobanca Aziende
: Accenture
- Risultati di periodo Banco di Desio e della Brianza
- Assemblea: Assemblea Straordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2025 Blackberry
- Risultati di periodo FedEx
- Risultati di periodo Nike
- Risultati di periodo: Q2 FY26 Earnings call Sesa
- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 31 ottobre 2025
Venerdì 19/12/2025 Appuntamenti
: Consiglio europeo
- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività (da giovedì 18/12/2025 a venerdì 19/12/2025) BOJ
- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi Banca d'Italia
- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero Scadenze tecniche
- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div
08:00 - Economia - Gran Bretagna
- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna
11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica al COVI
- Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali
17:30 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, scambio degli auguri
- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile Aziende
: Giglio Group
Giglio Group
- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024