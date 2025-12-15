Eventi e scadenze: settimana del 15 dicembre 2025

Lunedì 15/12/2025

Zucchi

Martedì 16/12/2025

Giglio Group

Mercoledì 17/12/2025

Giocamondo Study

OVS

Giovedì 18/12/2025

Accenture

Banco di Desio e della Brianza

Blackberry

FedEx

Nike

Sesa

Venerdì 19/12/2025

Giglio Group

(Teleborsa) -- Bruxelles - L'Unione europea e l'Angola terranno la 7ª riunione ministeriale nel quadro dell'"azione congiunta per il futuro". La riunione sarà copresieduta dal ministro delle Relazioni esterne dell'Angola Téte António e dal ministro degli Affari esteri della Danimarca Lars Løkke Rasmussen a nome dell'alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza- I ministri UE dell'Energia cercheranno di raggiungere un orientamento generale parziale sul meccanismo per collegare l'Europa per il periodo 2028-2034. I ministri terranno inoltre un dibattito orientativo sul pacchetto sulle reti europee e procederanno a uno scambio di opinioni con il segretario generale della NATO sul nesso tra energia e sicurezza- Farnesina, Roma - XVIII edizione della Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia nel mondo organizzata dal MAECI. Parteciperanno oltre 150 titolari delle Sedi diplomatiche italiane all'estero e numerosi Ministri di Governo. Interverranno il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul- Bruxelles - La delegazione dell'UE sarà guidata dall'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas, mentre la delegazione del Libano sarà guidata dal ministro libanese degli Affari esteri e degli emigranti Youssef Raggi. La commissaria per il Mediterraneo Dubravka Šuica rappresenterà la Commissione europea- Roma - La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano la quarta edizione di una conferenza congiunta dal titolo "Trade, value chains and financial linkages in the global economy"- Mercato finanziario; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Debito delle Amministrazioni centrali; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia09:30 -- Camera dei deputati - Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono, tra gli altri, Luciano Violante, Presidente Futuri Probabili-Associazione per la Formazione del Capitale Umano, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Adolfo Urso, Autorità per il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Conclude Guido Crosetto, Ministro della Difesa10:30 -- Sede di Banca Investis, Roma - All'assemblea dell'Associazione italiana per la previdenza e l'assistenza complementari, interverranno anche esponenti dei Club dei Partners dell'Associazione. Nell'occasione verrà premiato il miglior bilancio dei fondi pensione associati10:30 -- Palazzo della Farnesina, Roma - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla XVIII Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d'Italia11:00 -- Sala Stampa Istat, Roma - Focus della evento è come "Cresce ancora l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nelle aziende italiane". Durante la conferenza stampa verranno illustrati i risultati della "Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese". 17:30 -- Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma - Evento di Fincantieri e Fondazione Fincantieri al quale interverranno, tra gli altri, Pierroberto Folgiero (AD e DG di Fincantieri), Biagio Mazzotta (Presidente di Fincantieri), Fausto Recchia (Presidente della Fondazione Fincantieri), Paola Severino (Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e della Luiss School of Law) e Antonella Polimeni (Rettrice dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza)- Regolamento Medio-Lungo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025 Interverranno il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro degli Affari Esteri tedesco, Johann Wadephul- Roma - La Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e la Banca Mondiale organizzano la quarta edizione di una conferenza congiunta dal titolo "Trade, value chains and financial linkages in the global economy"- I ministri UE dell'Ambiente dovrebbero approvare conclusioni dal titolo "L'ambiente in Europa 2030 - Costruire un'Europa più resiliente ai cambiamenti climatici e più circolare". Procederanno inoltre a uno scambio di opinioni sulla strategia dell'UE per la bioeconomia, adottata di recente- I ministri degli Affari europei continueranno i preparativi per il Consiglio europeo di dicembre e discuteranno orientativamente il QFP UE 2028-2034. Il Consiglio approverà conclusioni sull'allargamento UE, riceverà dalla Commissione le relazioni annuali su semplificazione e attuazione, adotterà una dichiarazione sulle priorità legislative 2026 e esaminerà la tabella di marcia per il Semestre europeo 2026 presentata dalle presidenze danese e cipriota10:00 -- Camera di Commercio della Basilicata, Matera - Presentazione del rapporto realizzato da Area Studi Mediobanca, Centro Studi Tagliacarne e Unioncamere. Interverranno, tra gli altri, Michele Somma (presidente Camera di Commercio Basilicata), Andrea Prete (presidente di Unioncamere), Marco Pini (Senior Economist del Centro Studi Tagliacarne) e Emanuela Salerno (Senior Economist Area Studi Mediobanca)10:00 -- Centro Congressi Roma Eventi Fontana di Trevi - Presentazione dell'aggiornamento del Rapporto 2025 su "I Fondi immobiliari in Italia e all'estero", realizzato da Scenari Immobiliari. Interverranno, tra gli altri, Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Francesca Zirnstein (Scenari Immobiliari), Gottardo Casadei (Studio Casadei), Alessandra Bellioni (COIMA SGR) e Filippo Catena (CDP REAL ASSET SGR)10:30 -- Villa Blanc, Roma - Consueto appuntamento di fine anno dell'Osservatorio Auto e Mobilità della Luiss Business School e UNRAE. Interverranno, tra gli altri, Andrea Cardinali, Direttore Generale UNRAE, Roberto Pietrantonio, Presidente UNRAE e Luca Pirolo, Direttore Scientifico dell’Osservatorio Auto e Mobilità Luiss Business School10:30 -- Sede centrale ACI, Roma - Evento celebrativo della fusione tra Assopetroli-Assoenergia e Assogasmetano. Parteciperanno, tra gli altri, il ministro Gilberto Pichetto Fratin, Massimo Bitonci (Sottosegretario al MIMIT), Andrea Rossetti (Presidente Assopetroli-Assoenergia) e Flavio Merigo (Presidente Assogasmetano)11:00 -- A Montecitorio si svolge il tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare13:30 -- Quirinale - Il Presidente Sergio Mattarella sarà a colazione con il Presidente del Consiglio ed altri membri del Governo, in vista del Consiglio Europeo15:00 -- Galleria del Cardinale Colonna, Roma - L'iniziativa, intitolata "Gate to Sustainability-Boarding for Net Zero", riunirà istituzioni, imprese, operatori del settore del trasporto aereo e rappresentanti del mondo accademico. Tra gli interventi, Pierluigi Di Palma (Presidente ENAC e Presidente Comitato Istituzionale Fondazione PACTA), Marco Troncone (CEO Aeroporti di Roma e Presidente della Fondazione PACTA), Vannia Gava (Viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica), Ettore Prandini (Presidente di Coldiretti) e Valerio Moro (Head of Airbus Italia)- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2025- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Il vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali rappresenterà un'opportunità di ribadire la prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali e di riconfermare l'importanza fondamentale del partenariato strategico per entrambe le regioni10:00 -- Comitato Esecutivo ABI11:30 -- Montecitorio - Si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre11:30 -- ARERA - Piazza Cavour 5, Milano - Aggiornamento dei dati nazionali a cura di OIPE, in collaborazione con Banco dell'energia. Interverranno Roberto Tasca (Presidente Fondazione Banco dell'energia), Luciano Lavecchia (Economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), Lorena Popescu, Luigi Ciccotti (Ricercatori OIPE e ARERA), Roberto Malaman (Segretario Generale ARERA ) e Nicola Monti (Vicepresidente Fondazione Banco dell’energia)- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025- Inizia la riunione di politica monetaria- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività13:00 -- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali14:15 -- Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:30 -- Aula Magna Università Pontificia Agostiniana, Roma - Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, il Presidente INAIL, Fabrizio D’Ascenzo, e il Presidente INPS, Gabriele Fava14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Pubblicazione delle proiezioni macroeconomiche della BCE per l'area euro17:00 -- Montecitorio - Informativa urgente del Governo, con la partecipazione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, sulla vicenda Monte dei Paschi di Siena - Mediobanca- Risultati di periodo- Assemblea: Assemblea Straordinaria in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19 dicembre 2025- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Q2 FY26 Earnings call- CDA: Approvazione della Relazione semestrale al 31 ottobre 2025- I leader dell'UE discuteranno di Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, prossimo quadro finanziario pluriennale, allargamento e riforme, migrazione, geoeconomia e competitività- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR; Scadenza futures su dividendi e su FTSE MIB Div08:00 -- Bilancio mensile finanza pubblica della Gran Bretagna11:00 -- Sede del COVI, Roma -Il Presidente Sergio Mattarella sarà in collegamento in video conferenza dal Comando Operativo di vertice Interforze per rivolgere gli auguri ai contingenti militari italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali17:30 -- Quirinale -Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze politiche e della Società civile- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2024