Milano 17:35
44.463 +0,82%
Nasdaq 18:42
25.091 +1,80%
Dow Jones 18:42
48.076 +0,40%
Londra 17:35
9.838 +0,65%
Francoforte 17:35
24.199 +1,00%

Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei servizi di consumo italiano
Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,17% rispetto alla chiusura precedente.
