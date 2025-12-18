Spire Global si aggiudica contratto fino a 151 miliardi di dollari dall'agenzia di difesa missilistica

Spire Global

(Teleborsa) -, fornitore di dati satellitari, analisi e intelligence, si è aggiudicata un contratto a tempo indeterminato/quantità indefinita (IDIQ) per il programma(SHIELD) dellaIl contratto, si legge in una nota diffusa dalla società, comprende un'ampia gamma di aree di lavoro che consentono la rapida fornitura di capacità innovative al personale militare con maggiore velocità e agilità."La costellazione completamente dispiegata di Spire e le sue capacità RF multibanda in espansione forniscono il tipo di intelligence tempestiva e fruibile che le odierne missioni di difesa richiedono", ha affermato. "Siamo entusiasti dell'opportunità che questo crea di portare le nostre soluzioni di rilevamento spaziale, di rapida distribuzione dei dati e di implementazione per la sovranità a un maggior numero di partner per la sicurezza nazionale e ci impegniamo a consentire alle forze armate statunitensi e alleate di operare con maggiore consapevolezza, precisione e resilienza in un mondo sempre più conteso".L'annuncio dell'aggiudicazione del contratto è arrivata un giorno dopo la diffusione dei. I ricavi si sono attestati a 12,7 milioni di dollari, in calo su base annua a causa della vendita del business marittimo a fine aprile 2025. La perdita operativa è stata di 21,1 milioni e la perdita operativa non-GAAP1 è stata di 13,9 milioni. La perdita netta è stata di 19,7 milioni e l'EBITDA rettificato è stato negativo per 11,8 milioni. Entrambe le metriche sono diminuite su base annua, principalmente a causa della riduzione dei ricavi, inclusa la tempistica di riconoscimento dei ricavi che ha causato lo spostamento di alcuni ricavi al 2026. l flusso di cassa impiegato nelle operazioni del terzo trimestre 2025 è stato di 12,0 milioni di dollari.Per ill'azienda si attende ricavi compresi tra 14.8 e 16.8 milioni di dollari, in calo su base annua tra il 22% e il 32%. L'EBITDA adjusted è atteso ancora negativo e compreso tra -12,2 e -11,4 milioni. Stimata un perdita Non-GAAP per azione tra 0,47 e 0,44 dollari.