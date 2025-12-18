Spire Global si aggiudica contratto fino a 151 miliardi di dollari dall'agenzia di difesa missilistica

(Teleborsa) - Spire Global
, fornitore di dati satellitari, analisi e intelligence, si è aggiudicata un contratto a tempo indeterminato/quantità indefinita (IDIQ) per il programma Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense
(SHIELD) della Missile Defense Agency, con un tetto massimo di 151 miliardi di dollari
.
Il contratto, si legge in una nota diffusa dalla società, comprende un'ampia gamma di aree di lavoro che consentono la rapida fornitura di capacità innovative al personale militare con maggiore velocità e agilità.
"La costellazione completamente dispiegata di Spire e le sue capacità RF multibanda in espansione forniscono il tipo di intelligence tempestiva e fruibile che le odierne missioni di difesa richiedono", ha affermato Quintin Jones, Vicepresidente e Responsabile Nord America di Spire
. "Siamo entusiasti dell'opportunità che questo crea di portare le nostre soluzioni di rilevamento spaziale, di rapida distribuzione dei dati e di implementazione per la sovranità a un maggior numero di partner per la sicurezza nazionale e ci impegniamo a consentire alle forze armate statunitensi e alleate di operare con maggiore consapevolezza, precisione e resilienza in un mondo sempre più conteso".
L'annuncio dell'aggiudicazione del contratto è arrivata un giorno dopo la diffusione dei risultati del 3Q 2025, in calo su base annua
. I ricavi si sono attestati a 12,7 milioni di dollari, in calo su base annua a causa della vendita del business marittimo a fine aprile 2025. La perdita operativa è stata di 21,1 milioni e la perdita operativa non-GAAP1 è stata di 13,9 milioni. La perdita netta è stata di 19,7 milioni e l'EBITDA rettificato è stato negativo per 11,8 milioni. Entrambe le metriche sono diminuite su base annua, principalmente a causa della riduzione dei ricavi, inclusa la tempistica di riconoscimento dei ricavi che ha causato lo spostamento di alcuni ricavi al 2026. l flusso di cassa impiegato nelle operazioni del terzo trimestre 2025 è stato di 12,0 milioni di dollari.
Per il 4Q 2025
l'azienda si attende ricavi compresi tra 14.8 e 16.8 milioni di dollari, in calo su base annua tra il 22% e il 32%. L'EBITDA adjusted è atteso ancora negativo e compreso tra -12,2 e -11,4 milioni. Stimata un perdita Non-GAAP per azione tra 0,47 e 0,44 dollari.