Milano 12:03
46.355 +1,29%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:03
10.670 +1,08%
Francoforte 12:03
25.265 +1,07%

Il DAX esordisce a 25.127,13 punti

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,51%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,51%, dopo aver aperto a 25.127,13 punti.
