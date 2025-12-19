Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 22:00
25.346 +1,31%
Dow Jones 22:01
48.135 +0,38%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

Borsa: Seduta rialzista per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,31%

Il Nasdaq-100 termina le contrattazioni a 25.346,18 punti

In breve, Finanza
L'indice dei titoli tecnologici USA amplia la performance positiva dell'1,31% e chiude a 25.346,18 punti.
