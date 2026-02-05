BPER, Papa: ben in anticipo sul piano, aggiornamento nel 2° semestre con integrazione Sondrio

(Teleborsa) - "Il 2025 è stato anno intenso
per BPER Banca e Banca Popolare di Sondrio
, con le due banche che da agosto sono state estremanente impegnate nell'integrazione, con un aggiornamento del piano atteso nel secondo semestre
di quest'anno". Lo ha detto Gianni Franco Papa, CEO
di BPER
, nella presentazione alla comunità finanziaria dei risultati 2025
.
"Il gruppo ha registrato risultati significativi nonostante un contesto non facile
", ha detto Papa, sottolineando il raggiungimento di 551 miliardi di euro di prestiti alla clientela e TFA, una "forte posizione di capitale nonostante l'acquisizione realizzata", un NII "resiliente" nonostante il calo dei tassi e commissione con un aumento "straordinario grazie allo sforzo delle nostre persone".
Oggi il gruppo BPER è un "player domestico chiave, con una quota di mercato nazionale dell'11%
rispetto all'8% di dicembre 2023, concentrata soprattutto nelle regioni italiane più ricche: il 58% delle branch sono nel Nord Italia, rispetto al 47% del 2023".
Il CEO ha anche evidenziato "un Total Return del 219% da aprile 2024 contro +127% del FTSE Italian Banks Index, con una capitalizzazione aumentata a 24 miliardi di euro (contro i 6 miliardi di aprile 2024), che ha consentito alla banca di essere inclusa in più indici con benefici chiari per il titolo".
Papa ha fatto riferimento a una "eccezionale evoluzione dell'utile netto per incrementare la distribuzione dei dividendi
", con un dividend payout ratio passato dal 17,8% nel 2021 al 60,6% nel 2024 e 1.532 milioni di euro di dividendi cumulati distribuiti nel periodo 2021-2024. Inoltre, ha ricordato che il board ha proposto 1.368 milioni di euro di dividendi in contanti per il 2025 (di cui 196 milioni di euro pagati a novembre 2025), con un dividend payout ratio del 75%.
"Sono estremamente soddisfatto delle performance
delle due banche, con entrambe focalizzate sul business nel primo semestre, mentre nel secondo semestre hanno performato bene nonostante gli sforzi per l'integrazione - ha detto il CEO - Siamo ben in anticipo sul piano e ci aspettiamo di continuare questa traiettoria nel 2026
, con nuove guidance che saranno dettagliate nell'aggiornamento del piano previsto per il secondo semestre quando l'integrazione sarà completa".
"Il piano B:Dynamic - Full Value 2027 rimane standalone
e l'integrazione di Pop Sondrio è un'accelerazione", ha sottolineato il banchiere, evidenziando - tra i pillar del piano - una crescita continua dei nuovi prestiti con un incremento del 13,1% su anno a 19,6 miliardi di euro nel 2025 e una evoluzione positiva continua delle commissioni nette, con una solida crescita delle commissioni di gestione patrimoniale in aumento del 10,3% e delle commissioni di bancassurance in aumento del 7,5%.