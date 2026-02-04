Santander Consumer Bank, accordo sindacale sugli esodi volontari

(Teleborsa) - È stato sottoscritto da Fabi e Fisac Cgil con Santander Consumer Bank un accordo sindacale sugli esodi volontari
, finalizzato a gestire la riorganizzazione aziendale attraverso strumenti non traumatici e a favorire il ricambio generazionale tramite nuove assunzioni.
Nel dettaglio, si legge in una nota sindacale, l'accordo prevede l'accesso al Fondo di solidarietà per il personale che maturerà i requisiti pensionistici entro finestre temporali prestabilite
. Per i lavoratori ammessi sono garantiti: un assegno mensile fino al conseguimento della pensione; la copertura contributiva figurativa; il mantenimento di alcune condizioni agevolate previste per il personale in servizio. Sono inoltre previsti incentivi economici all'esodo, modulati in base all'età, all'anzianità contributiva e alla distanza dal pensionamento.
Elemento centrale dell'intesa, è il collegamento tra uscite volontarie e politiche attive per l'occupazione
. L'accordo prevede interventi mirati per favorire: l'inserimento di nuove professionalità; il riequilibrio generazionale degli organici; la trasmissione delle competenze.