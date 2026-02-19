Assiom Forex, il 32° Congresso degli operatori dei mercati finanziari al via domani a Venezia

(Teleborsa) - Si apriranno domani
pomeriggio i lavori del 32°Congresso annuale di Assiom Forex,
organizzato nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2026 presso il Palazzo del Casinò al Lido di Venezia
.
L’evento avrà inizio alle ore 15 con il consueto messaggio di benvenuto di Massimo Mocio
, Presidente di Assiom Forex, cui seguirà il keynotspeech "Squilibri globali e i loro rischi in un’economia mondiale più frammentata"” di Sergio Nicoletti Altimari
, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia.
Il workshop
che seguirà, "Mercati in trasformazione: scenari, opportunità e rischi del nuovo contesto globale" sarà moderato da Anna Kunkl
(Senior Partner Be Shaping The Future part of Engineering Group) e annovera la partecipazione di Luigi Buttiglione
(fondatore e amministratore delegato LB Macro), Carlo Comporti
(Commissario CONSOB), Roberto Ferrari
(Chief Financial Officer Banca Ifis).
L’evento più atteso è il tradizionale discorso del Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta
in programma sabato 21 febbraio alle 11.30.
Alle 10.30 il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro
porterà i saluti della città, che patrocina l’evento insieme alla Regione Veneto
. A seguire, faranno gli onori di casa anche Alberto Stefani
, Presidente Regione Veneto, Ernesto Furstenberg Fassio
, Presidente di Banca Ifis
(Main Partner dell’evento) e Massimo Mocio
, Presidente Assiom Forex.