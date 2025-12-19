Golden Goose, fondo cinese HSG rileva la maggioranza. Temasek e Permira in minoranza

(Teleborsa) - Golden Goose
, azienda italiana del lusso che lo scorso anno ha annullato la sua attesa quotazione a Piazza Affari, ha annunciato che HSG
, società internazionale di venture capital e private equity, acquisirà una quota di maggioranza nel Gruppo, mentre Temasek
, società globale di investimento, e un fondo gestito dal suo asset manager interamente controllato, True Light Capital, rileveranno una partecipazione di minoranza. I fondi gestiti da Permira
hanno parzialmente realizzato l'investimento in Golden Goose e manterranno una partecipazione di minoranza nel Gruppo. I termini finanziari dell'operazione non sono stati resi noti.
Dal 2020, il Gruppo ha registrato risultati finanziari in continuo progresso
, con una crescita dei ricavi da 266 milioni nel 2020 a 655 milioni di euro nel 2024. Nei 9 mesi conclusi a fine settembre 2025
, il Gruppo ha registrato una crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche. I ricavi sono aumentati del 13% su base annua, trainati da un incremento del 21% del canale DTC e dall'espansione della rete retail, che ha raggiunto 227 negozi diretti (DOS), rispetto ai 97 del 2019.
Facendo leva sull'esperienza dei nuovi investitori e sul loro track record negli investimenti in brand internazionali del lusso e nella tecnologia - tra cui Moncler
ed Ermenegildo Zegna
, da parte di Temasek, Pop Mart, RedNote e Marshall
, da parte di HSG -, i nuovi partner supporteranno le ambizioni internazionali di Golden Goose come azienda di lusso globale di nuova generazione, preservando e continuando a investire nelle radici "Made in Italy" del Gruppo. Silvio Campara
continuerà a guidare il Gruppo come Amministratore Delegato
, insieme all'attuale leadership team. Marco Bizzarri
, attualmente Direttore Non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Golden Goose, diventerà Presidente Non Esecutivo
. Marco Bizzarri porta con sé un'esperienza significativa nel settore, acquisita attraverso la guida di marchi di lusso affermati a livello globale - tra cui Gucci, Bottega Veneta e Kering
- e svolgerà un ruolo importante nell'accelerare la prossima fase di espansione globale di Golden Goose.
"Siamo entusiasti di accogliere HSG e Temasek come partner strategici di Golden Goose per rafforzare ulteriormente le nostre ambizioni di crescita globale come brand internazionale di riferimento nel lusso - ha commentato Campara - Il loro investimento rappresenta una conferma del successo del nostro modello, posizionato all'intersezione tra lusso, lifestyle e sportswear
, e amato da una community globale di Dreamers in continua crescita. Grazie alla loro esperienza nel far scalare leader internazionali nel settore del lusso e nel business in generale, HSG e Temasek ci aiuteranno a cogliere nuove opportunità".
"In un contesto complicato per il settore del lusso nel 2024 e 2025, Silvio e il suo talentuoso team hanno continuato a generare risultati robusti e una crescita sana, dimostrando che Golden Goose è un brand capace di resistere alla prova del tempo - hanno detto Francesco Pascalizi e Tara Alhadeff, Partner di Permira
- Questa transazione con HSG e Temasek è la prova sia del successo di Golden Goose, sia delle sue ambizioni future di continua crescita globale e di innovazione".
L'attuale aspettativa preliminare è che il perfezionamento dell'operazione avvenga entro l'estate 2026
. Golden Goose prevede che le Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza 2031, per complessivi 480 milioni di euro, saranno interamente rimborsate alla data di perfezionamento dell'operazione o in prossimità della stessa, al relativo prezzo di rimborso applicabile al momento del rimborso, oltre agli interessi maturati e non pagati.