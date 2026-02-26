Permira, Dinaro nuovo responsabile dell'ufficio di Milano. Succede a Pascalizi

(Teleborsa) -, colosso britannico del private equity, ha annunciato la. Dinaro succede a Francesco Pascalizi, che ha ricoperto il ruolo di Head of Milan dal 2019 e che continuerà nel suo incarico di Partner e Global Co-Head of Consumer, con base a Milano.Permira hae da allora i fondi Permira hanno investito in oltre 55 aziende italiane. Tra queste figurano Arcaplanet, Golden Goose, Gruppo Florence, K-Way, Kedrion Biopharma, La Piadineria e Valentino.Giorgio Dinaro è. Nell'ultimo decennio ha lavorato su numerosi investimenti in Italia, tra cui Arcaplanet, La Piadineria, Golden Goose, Gruppo Florence e K-Way. Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione di Golden Goose e Gruppo Florence. Prima di entrare in Permira, Giorgio ha lavorato nella divisione Investment Banking di Bank of America Merrill Lynch."È un privilegio assumere questa responsabilità e guidare le attività di Permira in Italia - ha commentato Giorgio Dinaro, Managing Director e Head of Milan di Permira - L', e siamo impegnati a sostenere realtà ambiziose con forte potenziale di crescita. Guardando al futuro, continueremo a supportare le aziende italiane nel loro percorso di sviluppo in Italia e all'estero, facendo leva sia sul nostro team locale sia sul network globale e sulle competenze settoriali di Permira".