Predict e Weatecho siglano un contratto di rete per sviluppare l’Ospedale 4.0

Predict

(Teleborsa) -, PMI Innovativa attiva nel settore med-tech e specificatamente nella diagnostica in vivo, mediante la distribuzione diapparecchiature ecografiche e radiologiche e lo sviluppo di tecnologie innovative nel settore della breath analysis e del digital healthcare, ha sottoscritto un contratto di rete con Weatecho, società di ricerca e sviluppo nata dallo spin-off del Politecnico di Bari specializzata in nanotecnologie e sensoristica avanzata.Il Contratto, registrato presso il Registro delle Imprese di Bari in data odierna e della durata di 24 mesi a far data dal 23 gennaio 2026, ha l’obiettivo di creare un ecosistema integrato di robotica collaborativa per rendere più efficienti e sicuri i processi di strutture ospedaliere pubbliche e private. La combinazione di competenze complementari nell’Industry 4.0 permetterà di trasferire standard industriali avanzati in ambito sanitario, migliorando l’esperienza del paziente e la qualità dell’assistenza, mediante soluzioni di roboticavolte a efficientare accoglienza, logistica automatizzata e automazione di laboratorio.Il Contratto, altresì, prevede la possibilità per ulteriori partner di aderire alla rete costituita."Questo accordo rappresenta unverso un nuovo modello di Ospedale 4.0, in cui tecnologia,. Integrando il nostro know-how in robotica sociale e diagnostica con l'esperienza di un partner specializzato in Industry 4.0 e nanotecnologie, trasferiamo nella sanità la solidità organizzativa e tecnologica del mondo industriale e costruiamo un ecosistema più sicuro, efficiente e umano. Questa convergenza di competenze, visione e tecnologie ci permette di sviluppare un ambiente ospedaliero capace di adottare i migliori standard dell’industria, migliorando concretamente la qualità dell’assistenza", ha dichiarato Angelo Aurelio Gigante, Presidente e Amministratore Delegato di Predict.L'ecosistema tecnologico consentirà di trasformare ogni attività - dai robot ai processi operativi - in una vera e propria impronta digitale che mostra in tempo reale come la struttura ospedaliera si muove e funziona. I dati, raccolti da sensori, telecamere e processi automatizzati, verranno interpretati dall’intelligenza artificiale per far emergere inefficienze, rischi e opportunità di miglioramento per ottimizzare cure, logistica ed esperienza del paziente, ponendo particolare attenzione agli standard di privacy e cybersecurity.Nell’ambito del Contratto,applicata al settore healthcare: la piattaforma robotica Aphel di Predict nelle sue diverse declinazioni, che supporta pazienti e personale sanitario nelle attività quotidiane di reparto, contribuirà all’ottimizzazione dei flussi di lavoro. Inoltre, la Società sarà attivamente coinvolta nei processi di commercializzazione delle soluzioni esistenti ed in fase di sviluppo futuro.Weatecho fornirà il proprio supporto al trasporto autonomo e più efficiente di reperti clinici e farmaci in ospedali e cliniche con il robot Flash Bot. Il partner potrà contribuire alla generazione di nuovi contatti e all’attivazione di potenziali interlocutori.Nel modello di Ospedale 4.0 proposto da Predict e Weatecho, i robot saranno integrati in tre aree: Accoglienza e interazione, per check-in autonomo e orientamento pazienti; Logistica, sicurezza e tracciabilità, per il trasporto autonomo di materiale medico in scompartimentiprotetti; Laboratorio, per la gestione automatizzata e la preparazione dei campioni di laboratorio tramite robot collaborativi.