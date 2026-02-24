Circle Group, nuovi contratti per 150.000 euro nel settore doganale e ferroviario

Circle Group

(Teleborsa) -, PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella digitalizzazione della logistica, ha annunciato la sottoscrizione dicon primari operatori italiani del trasporto ferroviario e multimodale. Le commesse, dal valore complessivo superiore a, riguardano progetti di upgrade e migrazione dei processi doganali basati sulla piattaforma MILOS eCustoms.L'iniziativa risponde all'esigenza di adeguamento alla. Circle accompagnerà gli operatori nella reingegnerizzazione dei flussi informatici relativi agli arrivi e alle partenze dei treni, alla gestione dei varchi e all'aggiornamento dei messaggi di processo. Tra le innovazioni previste spicca l'introduzione diper il tracciamento della merce tra i magazzini di temporanea custodia, garantendo maggiore continuità operativa e trasparenza lungo la catena intermodale.Leavranno una durata di circa sei mesi. Alcune di queste commesse rientrano nel bando LogIN Business del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, confermando il ruolo strategico di Circle nei progetti legati al PNRR per la digitalizzazione e la sostenibilità della logistica nazionale."Il processo di modernizzazione dei sistemi doganali e logistici sta entrando in una fase decisiva, con impatti significativi sull’intero comparto ferroviario e intermodale – ha commentato, CEO di Circle Group –. Attraverso questi nuovi progetti di upgrade e migrazione, affianchiamo operatori di primo piano nell’adozione della nuova architettura AIDA 2.0, contribuendo a garantire continuità operativa, maggiore tracciabilità e una gestione sempre più integrata dei flussi multimodali. Si tratta di un ulteriore tassello nel percorso di crescita delineato dal nostro piano industriale "Connect 4 Agile Growth", orientato a sostenere la digitalizzazione e la sostenibilità della logistica nazionale in chiave europea".