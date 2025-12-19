Milano 16:35
44.746 +0,64%
Nasdaq 16:35
25.301 +1,12%
Dow Jones 16:35
48.262 +0,65%
Londra 16:35
9.885 +0,48%
Francoforte 16:35
24.291 +0,38%

New York: positiva la giornata per Caterpillar

(Teleborsa) - Balza in avanti il gigante delle macchine movimento terra, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,07%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Caterpillar rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Caterpillar, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 572,1 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 581,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 566,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
