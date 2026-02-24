Milano 11:08
46.568 -0,28%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:08
10.666 -0,17%
Francoforte 11:08
24.952 -0,16%

Piazza Affari: balza in avanti Ferrari

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Ferrari
(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello, che lievita dell'1,88%.

La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 311,7 Euro. Primo supporto visto a 306. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 302,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
