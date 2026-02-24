Piazza Affari: balza in avanti Ferrari

(Teleborsa) - Scambia in profit il cavallino rampante di Maranello
, che lievita dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Ferrari
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Ferrari
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 311,7 Euro. Primo supporto visto a 306. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 302,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)