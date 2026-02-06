Toscana Aeroporti, miglior gennaio di sempre con oltre 500 mila passeggeri

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan che gestisce gli aeroporti di Firenze e di Pisa, ha inaugurato il 2026 con un nuovo record mensile. Sono infatti 505 mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025.Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico(+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento(-5,1%).L'segna il miglior gennaio di sempre con 215 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull'anno precedente. Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3% di quello nazionale. Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.L'chiude il mese di gennaio con 291 mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025. Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%). Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.