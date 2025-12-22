Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:11
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:11
48.387 +0,52%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,75%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.842,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.297,4, mentre il primo supporto è stimato a 25.387,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```