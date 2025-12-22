Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Nuovo spunto rialzista per l'Hang Seng Index, che guadagna bene e porta a casa un +0,75%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 25.842,2. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 26.297,4, mentre il primo supporto è stimato a 25.387,1.
