Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre
Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30.526,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30.031,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.021,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)