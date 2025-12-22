Milano 9:05
44.735 -0,05%
Nasdaq 19-dic
25.346 0,00%
Dow Jones 19-dic
48.135 +0,38%
Londra 9:05
9.857 -0,41%
24.323 +0,14%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 19/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 dicembre

Composto rialzo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,27%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'indice MDAX rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 30.526,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 30.031,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 31.021,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
