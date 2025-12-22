EGM, anno in verde con IPO ancora piccole. Ottimismo sul 2026 coi 7 fondi del FNSI

(Teleborsa) - Il 2025 è stato finalmente un anno positivo per le performance borsistiche delle società quotate su Euronext Growth Milan (EGM)
, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, anche se parlare di svolta sembra prematuro
. Se da una parte l'indice ha chiuso con il segno più dopo tre anni con il segno meno e c'è stato un re-rating dei multipli nella seconda metà dell'anno, dall'altra per la prima volta il saldo netto tra quotazioni e delisting sarà negativo, i fondamentali delle società sono in peggioramento, le IPO sono sempre più piccole e gli effetti del fondo di fondi di CDP si vedranno solo nella seconda metà del 2026. Gli operatori sono comunque ottimisti che i segnali positivi visti quest'anno possano proseguire nel prossimo, arrivando a una svolta per l'EGM.
L'ex AIM Italia si appresta a chiudere l'anno con un aumento superiore al 7,6% per quanto riguarda l'indice FTSE Italia Growth
, facendo comunque peggio del segmento STAR (+9% YTD) e degli indici FTSE Italia Mid Cap (+22,6% YTD) e FTSE Italia Small Cap
(+27,8% YTD) e risultando lontanissimo rispetto al rialzo del FTSE MIB, che trainato dall'M&A bancario, dalle utilities e da alcune storie societarie di turnaround sta per terminare il 2025 con un rialzo di quasi il 31% (secondo solo all'IBEX spagnolo in Europa). Alla chiusura di venerdì 19 dicembre (non considerano le azioni sospese e quelle del comparto PRO che non hanno mai scambiato), oltre il 57% dei titoli dell'EGM ha un andamento negativo da inizio anno (in calo rispetto al 72% dello scorso anno) e sono circa il 20% (una quarantina di titoli) sia le società che hanno perso e guadagnato più del 30%.
"Le small cap italiane hanno registrato una buona performance quest'anno, con i riscatti dei PIR che hanno smesso di incidere
a inizio 2025 dopo due anni fortemente negativi, e in seguito al crollo dei mercati di aprile, complici valutazioni molto compresse, si sono visti significativi acquisti su questa asset class - commenta Paolo Rizzo, responsabile Desk Equity di Anthilia SGR e gestore del fondo Anthilia Small Cap Italia
- Nonostante ciò, le valutazioni rimangono decisamente a sconto rispetto sia alle large cap del listino italiano che alle small cap quotate negli altri paesi dell'Europa continentale". La maggior parte di questa sotto-performance rispetto alle large cap è da attribuire ai motivi ormai noti (contesto macroeconomico e geopolitico, tassi alti e concorrenza dell'obbligazionario, mancanza di nuovi flussi dai PIR, mancanza di investimenti da investitori istituzionali domestici, etc), ma anche i bilanci delle società non hanno brillato. Da un'analisi di ValueTrack
sulle semestrali 2025 delle società EGM è emerso che i ricavi su base aggregata sono stati in crescita dell'11% a 5,4 miliardi di euro, ma per il terzo anno consecutivo sono diminuiti gli utili (-16% a 133 milioni di euro) e non è stata generata cassa.
Gli esperti ritengono comunque che il comparto sia ben posizionato per il prossimo anno. "Nel 2026 partiamo da una situazione positiva
, grazie a valutazioni basse, un andamento macroeconomico migliore e tassi di interesse che sono rientrati, ma se arrivano anche importanti flussi in acquisto potrebbe cambiare tutto
- spiega Rizzo - Mi riferisco in primis al fondo di fondi di CDP, che dovrebbe raccogliere alla fine 800 milioni di euro con circa 600 che potrebbero andare sulle mid e small cap, e poi ai PIR, perché se ripartono i flussi in acquisto l'effetto potrebbe essere più potente. Il Governo non ha fatto nulla sui PIR in questa finanziaria, ma se ci si mettesse mano si potrebbero avere grandi benefici come successo al loro lancio, dove sostanzialmente per la prima volta della nostra storia le PMI hanno potuto raccogliere equity e non ricorre solo a banche e private debt".
Non si registra ancora un cambio di tendenza sul fronte della liquidità, il problema critico dell'EGM negli ultimi anni. Il turnover mensile
dell'EGM ha continuato a esse molto basso
, con solo un mese (ottobre con 283 milioni di euro) da inizio anno che ha superato i 200 milioni di euro (i dati più negativi ad aprile e agosto con, rispettivamente, 127 e 140 milioni di euro), secondo dati Euronext
. Confrontando i primi 11 mesi dell'anno con lo stesso periodo del 2024, il calo è del 5% a 1.855 milioni di euro. "La liquidità mostra piccoli segnali di miglioramento, ma siamo ancora lontani da considerare davvero attraente questo segmento
- dice Francesca Sabatini, Head of Equity Research di Banca Profilo
- Il fatto che l'EGM sia a sconto rispetto ai concorrenti europei in termini di moltiplicatori dipende proprio dalla minore dimensione, minore liquidità e flottante, poiché dal punto di vista delle potenzialità di crescita e della redditività le aziende quotate in questo segmento hanno in media dei buoni fondamentali. Per la prima volta dalla nascita dell'AIM ho assistito ad un concreto e sostanziale interesse da parte del risparmio estero per alcune IPO del 2025 con sottoscrizioni rilevanti in termini di bookbuilding. E questo è un bel segnale".
Al 19 dicembre 2024, sono 206 le società quotate su Euronext Growth Milan e sul Segmento Professionale dell'EGM (sempre non considerano quelle sospese). La capitalizzazione di mercato
totale è di circa 10 miliardi di euro (su un totale di Piazza Affari superiore a 1.000 miliardi di euro), la capitalizzazione media
è di 49 milioni di euro (in crescita dai 39 milioni di fine 2024), mentre la capitalizzazione mediana
è di 18,5 milioni di euro (in marginale calo rispetto ai 18,6 milioni del 2024, che avevano mostrato un calo del 20% rispetto all'anno prima). La società più grande è Rosetti Marino
, che quest'anno ha più che quadruplicato il suo valore arrivando a una capitalizzazione di 1,12 miliardi di euro (anche se ha un flottante inferiore all'1%, di fatto non sfruttando lo status di quotata). Seguono NextGeo
con 565 milioni di euro, Icop
(che sta finalizzando
l'OPA su Palingeo
) con 524 milioni, ALA
(che sta per lasciare il listino dopo un'OPA) con 325 milioni e Reway
con 320 milioni. Sopra la soglia dei 200 milioni anche BolognaFiere
(sul PRO), ABP Nocivelli
, Powersoft
e FOPE
. "Nel 2025, la capitalizzazione media del segmento EGM di Borsa Italiana è aumentata, così come la liquidità inizia a mostrare qualche segnale di miglioramento e il multiplo medio EV/EBITDA 1-year forward dell'EGM è aumentato di circa il 10% - fa notare Sabatini - Tuttavia, l'attrattività delle aziende quotate su questo segmento non dipende solo dai moltiplicatori
. Ancora solo il 20% del totale capitalizza o fattura oltre 100 milioni di euro, meno della metà ha una marginalità in termini di EBITDA superiore al 10% ed un utile positivo, e solo un terzo può vantare un flottante superiore al 30%".
Nel 2025 non c'è stato alcun uplisting dall'EGM al mercato regolamentato (1 nel 2024 e 5 nel 2023), mentre numerose società risultano sospese
per mancanza di flottante (Bertolotti
), di EGA (Talea Group
) o perché in difficoltà finanziaria con un sempre più frequente accesso alla composizione negoziata della crisi (Enertronica
in liquidazione giudiziale, Illa
in concordato preventivo, Gt Talent Group
, Meglioquesto
, Neosperience
, Osai Automation System
, Sciuker Frames
, Clabo
e TrenDevice
in CNC). Tra le notizie positive, rimane il numero di aziende che sbarcano sull'EGM. Ci sono state 20 nuove società sul mercato delle PMI
(19 IPO e lo spin-off di Haiki+
), un livello simile a quello dello scorso anno e inferiore agli anni migliori del mercato (34 nel 2023, 26 del 2022, 44 del 2021), ma comunque un numero consistente se paragonato alle altre piazze europee. "La scommessa sta nel portare delle belle società a dei prezzi giusti
, perché così la liquidità la trovi, magari più sulla parte internazionale - sostiene Stefano Bellavita, Executive Chairman e Managing Partner di Alantra Italy
- Le nostre IPO tipicamente vedono un 40% di domanda estero, con gli investitori che arrivano anche in maniera importante se porti belle società e le prezzi bene. Certo, non bisogna considerare la Borsa come lo strumento per massimizzare il proprio valore a tutti i costi, ma come un mezzo utile per accelerare i piani di crescita e raccogliere capitali, a quel punto il prezzo passa in secondo piano e le operazioni si fanno". Le PMI che arrivano sull'EGM sono però sempre più piccole: la raccolta totale in IPO è stata di appena 127 milioni di euro, con una raccolta media di 6,4 milioni di euro e una raccolta mediana di 4,8 milioni di euro (vs dati 2024 di, rispettivamente, 170, 8,5 e 2,7 milioni di euro). Pesano i 18 milioni di euro Kaleon
(che si è contestualmente quotata
anche su Euronext Growth Paris), i 15 milioni di Friends
(una SPAC), i 12,9 milioni di Più Medical
, gli 11 milioni di Tecno
e i 10,5 milioni di Otofarma
.
Le IPO su EGM del 2025
|Società
|Data
|Raccolta (mln di euro)
|Ubaldi Costruzioni
|03/01/2025
|4,2
|Haiki+
|10/01/2025
|spin-off
|Com.tel
|19/02/2025
|4,9
|Tradelab
|29/05/2025
|3
|Metriks AI
|30/05/2025
|4,3
|Giocamondo Study
|06/06/2025
|4,3
|Tecno
|16/07/2025
|11
|Dedem
|24/07/2025
|10
|Energy Time
|24/07/2025
|5
|Braga Moro
|31/07/2025
|2,2
|Otofarma
|06/08/2025
|10,5
|Rino Petino
|08/08/2025
|0,9
|Vinext
|08/08/2025
|1,9
|Friends
|12/08/2025
|15
|ETS
|26/09/2025
|4,6
|Markbass
|30/09/2025
|6
|Più Medical
|20/11/2025
|12,9
|Kaleon
|01/12/2025
|18
|RT&L
|03/12/2025
|5,5
|gAIn360
|12/12/2025
|1,8
|Telmes
|17/12/2025
|1,3
Intanto, è continuato inesorabile anche sul mercato EGM il fenomeno dei delisting
, che negli anni precedenti aveva riguardato maggiormente il mercato regolamentato. Finora sono state delistate 19 società (per una capitalizzazione persa di circa 790 milioni di euro), di cui 11 in seguito ad un'OPA (Shedir Pharma, Intermonte, NVP, Comal, Gibus, Bifire, Askoll EVA, FOS, La Sia, Fervi e Almawave) e 8 per altri motivi (Friulchem e G Rent per decisione della società, Prismi e Sipario Movies per decisione di Borsa Italiana, Agatos, Eligo e Visibilia Editore per mancanza di EGA, Arras per liquidazione). Altre operazioni sono state annunciate o sono in fase di completamento, come quelle su Palingeo, ALA, Health Italia
, Spindox
, SCM SIM
, Culti Milano
(più incerto il futuro di ELES con le OPA incrociate
di Mare Group e Xenon). Il saldo negativo tra quotazioni e delisting "è stato un po' un problema quest'anno", spiega Rizzo, perché "noi abbiamo avuto sei-sette società che si sono delistate e quindi è diminuito il panel di società in cui investire. Inoltre, ci è dispiaciuto che le valutazione fatte al momento dell'OPA - comunque a premio rispetto alle ultime quotazioni - siano state molto contenute
, cioè significativamente a sconto rispetto al valore reale della società o di società omologhe quotate in altri mercati". Un altro aspetto da considerare su questo fronte, secondo il gestore, è che "sono state delistate molte società di media dimensione, mentre sono state quotate società molto piccole e su quest'ultime le difficoltà salgono, perché più si scende di quotazione e meno strutturate sono le società, facendo più fatica ad avere un rapporto friendly con il mercato tramite corrette comunicazioni. Inoltre, non è positivo dal punto di vista dell'intero mercato e della liquidità, perché magari sono belle società e in salute, ma finiscono dimenticate e non scambiate".I delisting del 2025
|Società
|Motivo
|Market cap
|Friulchem
|Decisione società
|7
|Shedir Pharma
|OPA
|56
|Intermonte
|OPA
|98
|NVP
|OPA
|31
|Comal
|OPA
|67
|G Rent
|Decisione società
|1
|Gibus
|OPA
|50
|Prismi
|Decisione Borsa
|7
|Bifire
|OPA
|49
|Sipario Movies
|Decisione Borsa
|11
|Askoll EVA
|OPA
|10
|Agatos
|Mancanza EGA
|5
|FOS
|OPA
|24
|Arras Group
|Decisione Borsa
|5
|Eligo
|Mancanza EGA
|11
|La SIA
|OPA
|16
|Visibilia Editore
|Mancanza EGA
|173
|Fervi
|OPA
|41
|Almawave
|OPA
|129
Gli operatori sono comunque ottimisti sul nuovo afflusso di società nel 2026. "Sono moderatamente ottimista sulla pipeline di IPO, se guardo all'anno scorso in questo periodo eravamo messi peggio
- dice Bellavita - Noto un po' più di interesse, anche per operazioni più robuste. Sarà perché i prezzi delle small e mid cap sono un po' risaliti, sarà perché veniamo da due anni di magra, però da quello che emerge negli incontri che stiamo facendo sono più ottimista nel vedere un 2026 con un'inversione di tendenza sul saldo netto tra quotazioni e delisting". Secondo il manager di Alantra
, continuerà invece l'interesse degli investitori esteri per le PMI italiane, soprattutto da parte dei francesi: "Il mercato francese è mediamente più caro rispetto a quello italiano, quindi gli investitori francesi che sono abituati a investire in small e mid cap e sono abituati a investire su Euronext
- perché hanno anche loro il Growth come noi - guardano con interesse alle emissioni italiane. C'è interesse anche dal mercato spagnolo, che comunque è un po' più limitato in quanto a numero di operatori e sono abituati a fare operazioni un po' più grandi, ma quando si innamorano di una storia entrano anche in modo pesante. La partecipazione degli investitori britannici rimane difficile, perché la Brexit non ha aiutato e hanno comunque un mercato locale sviluppato". Se i fondi esteri continuano a considerare l'EGM una vetrina preziosa, gli investimenti da parte dei grandi investitori istituzionali del paese continuano ad essere bassi, come emerge dall'aggiornamento del consueto report di Ambromobiliare
sulle due categorie principali di investitori di lungo termine, ovvero fondi pensione e assicurazioni. Da un'analisi delle due categorie, emerge come gli investimenti nell'economia reale risultino marginali: nel 2024, le assicurazioni italiane hanno investito solo il 4,8% del patrimonio in azioni e fondi azionari, mentre i fondi pensione dedicano meno del 3% del loro patrimonio alle imprese italiane, evidenziando un trend in aumento del peso degli investimenti esteri complessivi del +11,5% rispetto al 2023 contro un +9,7% per gli investimenti domestici.
Tra le notizie positive, quest'anno è stato finalmente lanciato il Fondo Nazionale Strategico Indiretto (FNSI)
, promosso dal MEF e gestito da CDP. La scadenza per le sottoscrizioni è stata prorogata a giugno 2026 e la scadenza è fissata a dicembre 2032, mentre nelle scorse settimane ha decisamente accelerato il lancio di fondi all'interno di questa iniziativa. Si è rapidamente arrivati a quota sette fondi
(Algebris Tricolore PMI, Amundi Crescita Italia, Anima Italian Strategic Equity, Arca Sviluppo Italia, Equita Rilancio Small Cap Italia, Eurizon FIA Sviluppo Italia e Generali Future Leaders Italia), anche se la loro operatività arriverà probabilmente solo nella seconda metà del 2026, tenendo conto del tempo necessario per la raccolta nei prossimi mesi. Si prevede che ciascun fondo partecipante raccoglierà in media tra 50 e 100 milioni di euro, pari al 49% dell'investimento totale, mentre la quota rimanente sarà fornita da FNSI. Almeno il 70% di ciascun fondo deve essere investito in PMI italiane non finanziarie e non appartenenti all'indice FTSE MIB. "Temo che i neo-nati fondi italiani dedicati alle PMI, in partnership con il FNSI, indirizzeranno solo in minima parte le loro scelte di investimento verso l'EGM
proprio per la limitata capitalizzazione e flottante - sottolinea la Head of Equity Research di Banca Profilo
- Solo poche "gemme" ne beneficeranno e saranno proprio quelle che, oltre ad una crescita potenziale e marginalità a doppia cifra, avranno anche una maggiore dimensione e liquidità, che sono davvero pochissime ad oggi. Sono ancora convinta che la Borsa sia per le PMI il migliore strumento di raccolta di capitali per la crescita, anche oggi con i tassi più bassi, e la migliore via per sedersi al tavolo dei "più grandi" nello sviluppo del proprio core business. Tuttavia, ritengo che qualche ulteriore barriera all'entrata vada inserita
proprio in termini di storicità/credibilità/sostenibilità dei risultati di bilancio (oggi basta solo l'ultimo bilancio), di commitment dell'imprenditore e del management in termini di risultati futuri e di flottante minimo per l'ingresso".Gli Euronext Growth Advisor attivi nel 2025
|Società
|Numero di mandati
|EnVent
|4
|MIT SIM
|4
|Banca Profilo
|3
|Integrae SIM
|3
|Value Track
|2
|illimity Bank
|2
|Alantra
|1
|Equita
|1
|Banca Investis
|1