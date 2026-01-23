Bertolotti delibera la revoca da EGM-Pro

(Teleborsa) - Bertolotti
, società specializzata nella realizzazione di sistemi avanzati per il material handling e la manutenzione ferroviaria, rende noto che l’assemblea ordinaria
degli azionisti ha deliberato di revocare
le azioni ordinarie della Società dall’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale
.
In particolare, in Assemblea era presente un azionista della Società, titolare di una partecipazione pari al 97,98% del capitale
sociale, e la Revoca è stata approvata con il voto favorevole di 3.000.000 azioni, corrispondenti al 100% delle azioni presenti
in Assemblea e al 100% del capitale sociale presente in Assemblea.
Si prevede che il Delisting possa decorrere dal 2 febbraio 2026
, sul presupposto che (i) siano trascorsi almeno cinque giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l’approvazione da parte dell’Assemblea con la percentuale richiesta, e (ii) Borsa Italiana
abbia disposto la Revoca delle azioni con apposito avviso.
Successivamente al Delisting, le azioni emesse da Bertolotti non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema
multilaterale di negoziazione italiano o europeo, fermo restando che Barneschi Holding
, socio di controllo di Bertolotti e titolare di una partecipazione pari al 97,98% del capitale sociale della Società, si è impegnato a riacquistare le azioni sottoscritte dagli investitori rivenienti dall’aumento di capitale
a pagamento in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per massimi nominali 46.092,60 euro, oltre sovrapprezzo, da effettuarsi in una o più tranche, deliberato dall’Assemblea del 19 febbraio 2024 a servizio dell’ammissione delle azioni su EGM-PRO, sulla base dell’accordo stipulato con gli investitori e che prevede la possibilità di esercizio di opzioni put e call secondo le seguenti tempistiche: (i) l’opzione call sarà esercitabile da Barneschi Holding entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla data in cui Borsa Italiana pubblicherà con avviso la revoca dalle negoziazioni su EGM-PRO; (ii) l’opzione put sarà esercitabile dagli Investitori entro il trentesimo giorno lavorativo successivo alla prima data tra: (a) la data in cui l’Assemblea della Società delibera la
revoca delle negoziazioni delle Azioni su EGM-PRO; (b) la data in cui Borsa Italiana pubblicherà con avviso la revoca dalle
negoziazioni su EGM-PRO.