Yakkyo riammessa alle negoziazioni dal 5 febbraio dopo nomina del nuovo EGA

(Teleborsa) - Borsa Italiana
ha comunicato la riammissione alle negoziazioni dalla seduta del 5 febbraio 2026
delle azioni ordinarie Yakkyo
, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, avendo la società provveduto alla nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA)
in base a quanto previsto dal regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relative linee guida. Value Track SIM ha sostituito MIT SIM
