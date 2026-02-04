Milano 17:35
Yakkyo riammessa alle negoziazioni dal 5 febbraio dopo nomina del nuovo EGA

Yakkyo riammessa alle negoziazioni dal 5 febbraio dopo nomina del nuovo EGA
(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato la riammissione alle negoziazioni dalla seduta del 5 febbraio 2026 delle azioni ordinarie Yakkyo, società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e attiva nello sviluppo di soluzioni software per il processo di dropshipping, avendo la società provveduto alla nomina di un nuovo Euronext Growth Advisor (EGA) in base a quanto previsto dal regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e relative linee guida. Value Track SIM ha sostituito MIT SIM.

(Foto: © alessandro0770 | 123RF)
