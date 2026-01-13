EGM, nel 2025 raccolti 57 milioni di euro tramite aumenti di capitale

(Teleborsa) - Il 2025
ha visto "un'attività significativa
" sul mercato secondario dell'Euronext Growth Milan (EGM)
, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con diverse società che hanno fatto ricorso ad aumenti di capitale a pagamento. È quanto emerge dal report "Euronext Growth Milan Snapshot - 2025" realizzato dall'Ufficio Studi di Integrae SIM.
Le operazioni, effettuate tramite Accelerated Book Building o aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, hanno portato complessivamente a una raccolta di 56,9 milioni di euro
. Questo dato "conferma come il listino continui a rappresentare uno strumento efficace per sostenere iniziative di sviluppo e rafforzamento finanziario delle società già quotate", sostiene Integrae SIM.
Si tratta complessivamente di 17 operazioni
, con le più grandi rappresentate dai 20 milioni di euro di RES
, dagli 8 milioni di euro di Redelfi
e dai 7,5 milioni di euro di DHH
.
Tra i consulenti
, Integrae SIM ed EnVent Italia SIM hanno seguito 4 operazioni, MIT SIM
3 operazioni, Banca Finnat 2 operazioni, mentre Intermonte, Intesa Sanpaolo
, Banca Akros, CDI Global Italy un'operazione a testa.
I 17 aumenti di capitale (di cui 12 nel secondo semestre) hanno influenzato anche i volumi di scambio
mensili aggregati delle 212 società quotate, sostiene il report. Dopo un primo semestre in sostanziale equilibrio rispetto al 2024, si nota infatti un secondo semestre in netta ripresa, anche grazie alla spinta delle operazioni di IPO registrate a partire dal mese di giugno (15 delle 21 operazioni, infatti, sono state effettuate nel secondo semestre) e delle operazioni di mercato secondario.
Per un confronto, le 21 IPO
del 2025 sull'Euronext Growth Milan hanno raccolto complessivamente 126 milioni di euro.(Foto: © alessandro0770 | 123RF)