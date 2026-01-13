EGM, nel 2025 raccolti 57 milioni di euro tramite aumenti di capitale

RES

(Teleborsa) - Ilha visto "" sul, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con diverse società che hanno fatto ricorso ad aumenti di capitale a pagamento. È quanto emerge dal report "Euronext Growth Milan Snapshot - 2025" realizzato dall'Ufficio Studi di Integrae SIM.Le operazioni, effettuate tramite Accelerated Book Building o aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, hanno portato complessivamente a una. Questo dato "conferma come il listino continui a rappresentare uno strumento efficace per sostenere iniziative di sviluppo e rafforzamento finanziario delle società già quotate", sostiene Integrae SIM.Si tratta complessivamente di, con le più grandi rappresentate dai 20 milioni di euro di, dagli 8 milioni di euro die dai 7,5 milioni di euro diTra i, Integrae SIM ed EnVent Italia SIM hanno seguito 4 operazioni,3 operazioni, Banca Finnat 2 operazioni, mentre Intermonte,, Banca Akros, CDI Global Italy un'operazione a testa.I 17 aumenti di capitale (di cui 12 nel secondo semestre) hannomensili aggregati delle 212 società quotate, sostiene il report. Dopo un primo semestre in sostanziale equilibrio rispetto al 2024, si nota infatti un secondo semestre in netta ripresa, anche grazie alla spinta delle operazioni di IPO registrate a partire dal mese di giugno (15 delle 21 operazioni, infatti, sono state effettuate nel secondo semestre) e delle operazioni di mercato secondario.Per un confronto, le 21del 2025 sull'Euronext Growth Milan hanno raccolto complessivamente 126 milioni di euro.