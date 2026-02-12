Milano 10:10
46.909 +0,86%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:10
10.526 +0,52%
Francoforte 10:10
25.172 +1,27%

Francoforte: rosso per Tag Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Retrocede Tag Immobilien, con un ribasso del 2,27%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Tag Immobilien più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Tag Immobilien è in rafforzamento con area di resistenza vista a 15,35 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,93. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 15,77.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```