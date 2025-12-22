LMDV Capital finanzia Impredo e potrà salire fino al 50% del capitale

(Teleborsa) -, operatore attivo nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare, ha sottoscritto un, family office di Leonardo Maria Del Vecchio. L'accordo è finalizzato al rafforzamento patrimoniale e al supporto di un percorso di sviluppo strutturato della società e prevede una articolazione progressiva che potrà condurre all'ingresso di LMDV Capital nel capitale di Impredo, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi industriali e strategici, si legge in una nota.Le società avevano già rapporti in essere, con Impredo chedi LMDV Hospitality Group, società controllata da LMDV Capital."Questo accordo non nasce dall'esigenza di raccogliere capitale, ma dalla volontà di rafforzare la struttura patrimoniale e organizzativa della società, in coerenza con una visione di lungo periodo - commenta- LMDV Capital condivide un approccio industriale fondato su disciplina, qualità operativa e sostenibilità della crescita. Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo di Impredo"."L'operazione con Impredo si inserisce nella strategia di LMDV Capital di supportare realtà imprenditoriali con solidi fondamentali industriali e una chiara visione di sviluppo nel medio-lungo periodo - ha aggiunto- L'accordo di finanziamento rappresenta un primo passo all'interno di un percorso strutturato, orientato al rafforzamento patrimoniale e alla crescita sostenibile della società, nel rispetto della continuità gestionale e dell'autonomia operativa".