LMDV Capital finanzia Impredo e potrà salire fino al 50% del capitale

(Teleborsa) - Impredo
, operatore attivo nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare, ha sottoscritto un accordo di finanziamento con LMDV Capital
, family office di Leonardo Maria Del Vecchio. L'accordo è finalizzato al rafforzamento patrimoniale e al supporto di un percorso di sviluppo strutturato della società e prevede una articolazione progressiva che potrà condurre all'ingresso di LMDV Capital nel capitale di Impredo fino a una partecipazione massima del 50%
, subordinatamente al raggiungimento di specifici obiettivi industriali e strategici, si legge in una nota.
Le società avevano già rapporti in essere, con Impredo che si è occupata del Twiga Milano
di LMDV Hospitality Group, società controllata da LMDV Capital.
"Questo accordo non nasce dall'esigenza di raccogliere capitale, ma dalla volontà di rafforzare la struttura patrimoniale e organizzativa della società, in coerenza con una visione di lungo periodo - commenta Daniele D'Orazio, fondatore e azionista di riferimento di Impredo
- LMDV Capital condivide un approccio industriale fondato su disciplina, qualità operativa e sostenibilità della crescita. Si tratta di un passaggio rilevante nel percorso di sviluppo di Impredo".
"L'operazione con Impredo si inserisce nella strategia di LMDV Capital di supportare realtà imprenditoriali con solidi fondamentali industriali e una chiara visione di sviluppo nel medio-lungo periodo - ha aggiunto Marco Talarico, CEO di LMDV Capital
- L'accordo di finanziamento rappresenta un primo passo all'interno di un percorso strutturato, orientato al rafforzamento patrimoniale e alla crescita sostenibile della società, nel rispetto della continuità gestionale e dell'autonomia operativa".