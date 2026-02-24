KYIP Capital entra in Chiron Group per sviluppare piattaforma di sanità territoriale integrata

(Teleborsa) -, società italiana di gestione indipendente specializzata in operazioni di growth buy-out, attraverso il suo fondo KYIP Impact Mission Fund (KIM) dedicato alla salute e benessere, ha annunciato l', gruppo sanitario attivo nei servizi di diagnostica territoriale, medicina specialistica, chirurgia e riabilitazione attraverso una rete di poliambulatori e servizi di outsourcing.L'operazione si realizzerà tramite un, che consentirà a KYIP di acquisire unadel capitale sociale di Chiron Group. Non sono stati svelati i dettagli finanziari dell'accordo. L'investimento è destinato principalmente a sostenere la strategia buy-and-build tramite acquisizioni mirate (M&A) e a rafforzare la piattaforma operativa e i processi di integrazione.Chiron Group opera a livello nazionale attraverso un modello innovativo che integra diverse realtà ad alta specializzazione, costruito su oltre vent'anni di esperienza nella gestione di reparti di diagnostica per immagini all'interno di strutture pubbliche e private. Il Gruppo, che nelha registrato, opera su due linee: Radiological Service, che eroga servizi in outsourcing a oltre 30 strutture, e Chiron Salute, una rete di 9 poliambulatori in regioni quali Piemonte, Lombardia e Toscana.L'operazione rappresenta ilvolto a costruire una piattaforma che integra diagnostica territoriale, medicina specialistica, chirurgia e riabilitazione, in un mercato caratterizzato da domanda in aumento e ancora frammentato.