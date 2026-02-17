Tikehau Capital, secondo fondo di private debt secondario raccoglie impegni per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) -, gestore alternativo globale, ha, il Tikehau Private Debt Secondaries II (TPDS II), e dei veicoli ad esso associati, con impegni di capitale sottoscritti dagli investitori per un valore superiore a oltre. Il fondo ha superato il target iniziale fissato a 750 milioni di dollari, più che raddoppiando la dimensione del primo vintage.Il fondo ha raccolto l'interesse di una, composta da investitori istituzionali e family office di Asia, Europa, Nord America e Sud America e, ad oggi, ha già investito circa il 50% del capitale impegnato."Siamo grati della fiducia che i nostri investitori hanno riposto in noi. Il successo di questa raccolta riflette il nostro track record e le nostre competenze nel settore del credito e conferma l'accesso specializzato e distintivo di Tikehau Capital al mercato del private debt secondario", ha affermatodi Tikehau Capital.