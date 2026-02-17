Tikehau Capital, secondo fondo di private debt secondario raccoglie impegni per 1 miliardo di dollari

(Teleborsa) - Tikehau Capital
, gestore alternativo globale, ha chiuso la raccolta del secondo vintage della strategia di private debt secondario
, il Tikehau Private Debt Secondaries II (TPDS II), e dei veicoli ad esso associati, con impegni di capitale sottoscritti dagli investitori per un valore superiore a oltre 1 miliardo di dollari
. Il fondo ha superato il target iniziale fissato a 750 milioni di dollari, più che raddoppiando la dimensione del primo vintage.
Il fondo ha raccolto l'interesse di una base di investitori globale e diversificata
, composta da investitori istituzionali e family office di Asia, Europa, Nord America e Sud America e, ad oggi, ha già investito circa il 50% del capitale impegnato.
"Siamo grati della fiducia che i nostri investitori hanno riposto in noi. Il successo di questa raccolta riflette il nostro track record e le nostre competenze nel settore del credito e conferma l'accesso specializzato e distintivo di Tikehau Capital al mercato del private debt secondario", ha affermato Pierpaolo Casamento, Head of Private Debt Secondaries
di Tikehau Capital.