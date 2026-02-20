Anief, aggiornamento Gps 2026: domande al via dal 23 febbraio fino al 16 marzo

Si è svolto oggi l'incontro informativo con il Ministero per mostrare ai sindacati il form della domanda di aggiornamento delle GPS. Dall'informativa abbiamo potuto visionare le novità che saranno presenti nella compilazione della domanda. Una tra tutte, la possibilità di poter vedere nella sezione dei titoli culturali da dichiarare solo le sezioni già compilate in modo da avere una più facile visualizzazione di quanto già dichiarato. Lo spiegasegretario generale Anief.come per lo scorso aggiornamento il punteggio presunto che si potrà ottenere dai titoli culturali già inseriti e che si inseriranno adesso. Le procedure e l'ordinanza ministeriale partiranno per la presentazione delle domande il prossimo lunedì 23 febbraio alle ore 12. La domanda deve essere presentata entro ilpotrete trovare tutte le sedi provinciali che vi daranno consulenza e assistenza per la compilazione della domanda di inserimento nelle GPS.Ricordiamo che ci si potrà inserire anche con riserva di conseguire il titolo entro il. L'anno in corso, come richiesto dal nostro sindacato, potrà essere dichiarato anche se non ancora espletato, quindi con riserva. Per cui anche per questo servizio, a giugno, chi lo dovrà dichiarare con riserva dovrà espletare la procedura di scioglimento della riserva per il servizio in corso, conclude Cozzetto.