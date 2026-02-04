Milano 14:42
46.863 +0,95%
Nasdaq 3-feb
25.339 0,00%
Dow Jones 3-feb
49.241 -0,34%
Londra 14:42
10.447 +1,28%
Francoforte 14:42
24.701 -0,32%

Mediobanca, il titolo corre in attesa dell'assemblea di MPS

Banche, Finanza
Mediobanca, il titolo corre in attesa dell'assemblea di MPS
(Teleborsa) - Le azioni di Piazzetta Cuccia corrono a Piazza Affari nel giorno dell’assemblea di Rocca Salimbeni che è chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, tra le quali la lista del cda.

Il titolo di Mediobanca sale del 7% a 19,14 euro, pur restando al di sotto dei valori dell’offerta Mps, e stacca quest'ultima che guadagna il 2% a 9,11 euro.

Il mercato torna a scommettere sul lancio di un’Opa residuale da parte di MPS, per salire dall’86,35% attuale almeno fino al 95% del capitale di Piazzetta Cuccia e procedere quindi al delisting del titolo da Piazza Affari.

Secondo MF la probabilità che il piano industriale possa essere licenziato già a fine febbraio, rispettando le scadenze della BCE, contenente il progetto di delisting e di fusione di Mediobanca, scorporando l’attività di private e investment banking, è di oltre il 50%.
Condividi
```