Mediobanca, il titolo corre in attesa dell'assemblea di MPS

Mediobanca

Mps

(Teleborsa) -che è chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, tra le quali la lista del cda.Il titolo disale del 7% a 19,14 euro, pur restando al di sotto dei valori dell’offerta, e stacca quest'ultima che guadagna il 2% a 9,11 euro.Il mercato torna a scommettere sul lancio di un’da parte di MPS, per salire dall’86,35% attuale almeno fino al 95% del capitale di Piazzetta Cuccia e procedere quindi aldel titolo da Piazza Affari.Secondo MF la probabilità che ilpossa essere licenziato già a fine febbraio, rispettando le scadenze della, contenente il progetto di delisting e di fusione di Mediobanca, scorporando l’attività di private e investment banking, è di oltre il 50%.