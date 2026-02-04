Mediobanca, il titolo corre in attesa dell'assemblea di MPS

(Teleborsa) - Le azioni di Piazzetta Cuccia corrono a Piazza Affari nel giorno dell’assemblea di Rocca Salimbeni
che è chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, tra le quali la lista del cda.
Il titolo di Mediobanca
sale del 7% a 19,14 euro, pur restando al di sotto dei valori dell’offerta Mps
, e stacca quest'ultima che guadagna il 2% a 9,11 euro.
Il mercato torna a scommettere sul lancio di un’Opa residuale
da parte di MPS, per salire dall’86,35% attuale almeno fino al 95% del capitale di Piazzetta Cuccia e procedere quindi al delisting
del titolo da Piazza Affari.
Secondo MF la probabilità che il piano industriale
possa essere licenziato già a fine febbraio, rispettando le scadenze della BCE
, contenente il progetto di delisting e di fusione di Mediobanca, scorporando l’attività di private e investment banking, è di oltre il 50%.