G.M. Leather, Smart Capital raggiunge una partecipazione del 10,01%

G.M. Leather

Smart Capital

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, hacon diritto di voto.Smart Capital, ha in mano il 10,01% delle azioni, ha raggiunto tale soglia a seguito della sottoscrizione di 657.880 azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento del capitale sociale.ha il 76,42% delle azioni in circolazione, ilha in mano il 13,57%.Il numero delle azioni in circolazione potrà variare qualora, all'esito dell'offerta in Borsa dei, siano sottoscritte ulteriori azioni di nuova emissione nell'ambito del predetto aumento di capitale.