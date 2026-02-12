G.M. Leather, Smart Capital raggiunge una partecipazione del 10,01%

(Teleborsa) - G.M. Leather
, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che Smart Capital
, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha superato la soglia rilevante del 10% del capitale sociale
con diritto di voto.
Smart Capital, ha in mano il 10,01% delle azioni, ha raggiunto tale soglia a seguito della sottoscrizione di 657.880 azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento del capitale sociale. Assunta S.r.l.
ha il 76,42% delle azioni in circolazione, il mercato
ha in mano il 13,57%.
Il numero delle azioni in circolazione potrà variare qualora, all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati
, siano sottoscritte ulteriori azioni di nuova emissione nell'ambito del predetto aumento di capitale.