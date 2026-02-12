Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

G.M. Leather, Smart Capital raggiunge una partecipazione del 10,01%

Finanza, Partecipazioni rilevanti
G.M. Leather, Smart Capital raggiunge una partecipazione del 10,01%
(Teleborsa) - G.M. Leather, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della lavorazione e della commercializzazione delle pelli, ha comunicato che Smart Capital, holding di partecipazioni industriali di tipo "permanent capital" quotata su EGM PRO e specializzata in investimenti di Private Equity e di Private Investments in Public Equity, ha superato la soglia rilevante del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Smart Capital, ha in mano il 10,01% delle azioni, ha raggiunto tale soglia a seguito della sottoscrizione di 657.880 azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento del capitale sociale. Assunta S.r.l. ha il 76,42% delle azioni in circolazione, il mercato ha in mano il 13,57%.

Il numero delle azioni in circolazione potrà variare qualora, all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, siano sottoscritte ulteriori azioni di nuova emissione nell'ambito del predetto aumento di capitale.

(Foto: Kelly Sikkema | Unsplash)
Condividi
```