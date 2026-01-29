EAGLES-300 tra i progetti SMR più promettenti selezionati dall’Alleanza europea

(Teleborsa) - Lo Small Modular Reactor (SMR) veloce raffreddato a piombo EAGLES-300 è stato confermato
tra gli otto progetti selezionati dall’Alleanza Industriale Europea sugli SMR
come le iniziative più promettenti per favorire la diffusione degli SMR di nuova generazione in Europa. Guidato da Ansaldo Nucleare, ENEA, RATEN e SCK CEN,
il progetto era già stato inserito nella prima short list dell’Alleanza nel 2024; la valutazione attuale ha ora confermato che EAGLES-300 continua a soddisfare pienamente i criteri di selezione e ha registrato progressi concreti rispetto alla precedente valutazione.
Questo annuncio segue un altro importante traguardo per il programma. Nel corso della 69esima Conferenza Generale dell’AIEA,
tenutasi a Vienna il 15 settembre, è stata formalmente lanciata l’iniziativa internazionale di pre-licensing per EAGLES-300 come primo progetto pilota della Nuclear Harmonization and Standardization Initiative (NHSI) dell’AIEA, segnando un passo significativo verso l’armonizzazione normativa e processi di autorizzazione transfrontalieri più efficienti.
"La conferma di EAGLES-300 tra i progetti selezionati dall’Alleanza rappresenta un importante riconoscimento dei progressi del nostro programma. Questo rinnovato attestato di fiducia, che arriva subito dopo l’avvio del processo internazionale di pre-licensing, rafforza il nostro impegno a portare EAGLES-300 sul mercato come una tappa concreta dell’innovazione e della capacità industriale europea"
, ha dichiarato Roberto Adinolfi, Presidente dello Steering Committee di EAGLES.