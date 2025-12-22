Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:26
25.453 +0,42%
Dow Jones 21:26
48.380 +0,51%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Piazza Affari: performance negativa per Intercos

Migliori e peggiori
Piazza Affari: performance negativa per Intercos
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di prodotti cosmetici, con un ribasso del 2,16%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intercos, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di Intercos si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,99 Euro. Supporto stimato a 10,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,19.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```