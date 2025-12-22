Piazza Affari: performance negativa per Intercos

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di prodotti cosmetici
, con un ribasso del 2,16%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Intercos
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le tendenza di medio periodo di Intercos
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10,99 Euro. Supporto stimato a 10,79. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 11,19.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)