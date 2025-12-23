Milano 15:29
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CAD, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 0,6188. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 0,6183. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 0,6181.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
