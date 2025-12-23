Milano 15:30
44.611 +0,04%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 15:30
48.288 -0,15%
Londra 15:30
9.869 +0,04%
Francoforte 15:30
24.323 +0,16%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un -0,01%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9316. Supporto visto a quota 0,9312. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,932.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
