Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 185,473, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 183,074. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 187,872.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
