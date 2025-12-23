Analisi Tecnica: EUR/YEN del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Giornata fiacca per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,08%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 185,473, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 183,074. L'equilibrata forza rialzista dell'Euro contro Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 187,872.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)