Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice nipponico, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.

Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.824, mentre il primo supporto è stimato a 49.644. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.004.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
