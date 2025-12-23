Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 22/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per l'indice nipponico, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,15%.
Lo status tecnico del Nikkei 225 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50.824, mentre il primo supporto è stimato a 49.644. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52.004.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)