Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Bene l'indice nipponico, con un rialzo dello 0,72%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 57.897,9. Rischio di discesa fino a 56.956,1 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 58.839,7.
