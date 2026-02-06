Banco BPM, Equita incrementa target price e conferma Hold

Equita

Banco BPM

Anima

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+3%) ilsu, confermando la" (in otticarelativa in quanto continua a preferire altre società in termini di rischio/rendimento) dopo i risultati del quarto trimestre 2025 e distribuzione in linea con le attese.Gli analisti hanno scritto che, dalla call, è emerso che a livello operativo l'andamento del business è migliore di quanto preventivato a piano. Unaa causa di diversi elementi che andranno a impattare l'utile dei prossimi anni (Banca Progetto, tax rate più alto, minorities di Anima).Nel corso del 2026, Banco BPM focalizzerà una crescente attenzione verso la vendita di prodotti caratterizzati da una maggiore(nel 4Q25, le commissioni upfront hanno contribuito per 37% delle commissioni da investimento standalone).La, con altre 300 persone attese lasciare la struttura entro l'orizzonte di piano (dopo le 1000 del 2025). Con il derisking effettuato nel corso del 2025, il costo del rischio nei prossimi anni è atteso in larga parte dipendere dalla dinamica dei default, suggerendo quindi upside rispetto al target di piano di 43/40bps nel 2026/27 (37bps nelle nostre stime). Nessun update significativo su