UE, ESMA chiede alla Commissione adeguamenti mirati su revisione dei standard sulla sostenibilità

(Teleborsa) - L', l'autorità di regolamentazione e vigilanza dei mercati finanziari dell'UE, ha espresso il proprioelaborata dall'EFRAG. L'ESMA sostiene fermamente l'obiettivo della Commissione europea di migliorare la competitività e la crescita attraverso la semplificazione e la riduzione degli oneri. Su questa base, l'ESMA accoglie con favore le modifiche proposte dall'EFRAG agli ESRS e ritiene che vi siano margini per modifiche specifiche.La bozza di modifica agli ESRS contiene una serie di miglioramenti in termini di leggibilità, linguaggio e formato degli standard, nonché di volume dei requisiti. Inoltre, sono state introdotte utili semplificazioni in diversi ambiti, promuovendo un'informativa maggiormente incentrata sulle questioni rilevanti. Ciononostante, l'ESMA ritiene che la bozza di revisione degli ESRS soddisfi in parte l'obiettivo di sostenere la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria, a causa di"L'ESMA sostiene l'obiettivo di semplificare e ridurre gli oneri per gli emittenti e ritiene che la revisione dell'ESRS da parte dell'EFRAG rappresenti un passo decisivo nella giusta direzione, anche se intravediamo margini di miglioramento mirati - ha commentatodell'ESMA - Nell'attuale contesto di transizione Omnibus, e in linea con le nostre precedenti dichiarazioni, l'ESMA e le autorità nazionali competenti si impegnano a una supervisione pragmatica dell'informativa sulla sostenibilità. Ciò ridurrà gli oneri superflui, garantendo al contempo che le informazioni corrette raggiungano gli investitori e il mercato in generale".In particolare, l'ESMA consiglia alla Commissione di apportare alcune modifiche all'ESRS rivisto, in particolare: introdurre limiti temporali per alcune agevolazioni permanenti; affinare i requisiti sui piani di transizione; rafforzare l'informativa sulle competenze in materia di sostenibilità degli organi amministrativi, di gestione e di vigilanza;; adeguare l'esenzione dall'obbligo di rendicontazione dei rischi e delle opportunità di sostenibilità per le controllate escluse dal bilancio consolidato per immaterialità.La Commissione prenderà ora in considerazione il parere dell'ESMA insieme ai pareri presentati dall'EBA, dall'EIOPA, dalla BCE e da altre istituzioni, con l'