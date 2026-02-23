Banco BPM: approvate a larga maggioranza le modifiche allo Statuto per adeguamento a "Legge Capitali"

Banco BPM

(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria dei Soci diha approvato con ildei voti le proposte didello. All'assise hanno partecipato oltre 2.000 soci, rappresentanti più del 65% del capitale sociale, tramite il Rappresentante Designato.L'intervento si è reso necessario per adeguare ladella Banca alle novità introdotte dalla "". Le principali modifiche riguardano ledel, tra cui l'ampliamento dei candidati nella lista del CdA (da 15 a 20) e l'introduzione della votazione individuale per i componenti di tale lista, qualora risulti la più votata.Sono stati inoltre ridefiniti ispettanti alle(da un minimo di 3 a un massimo di 6) ed è stato introdotto l'obbligo di nominare iltra gli amministratori indipendenti non appartenenti alla lista del Consiglio."Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri azionisti per la fiducia che ci hanno dimostrato approvando a larga maggioranza le modifiche statutarie – dichiara, Presidente di Banco BPM –. Un passaggio necessario che ci permette di adeguare lo Statuto di Banco BPM al nuovo quadro normativo della Legge Capitali"., Amministratore Delegato di Banco BPM, ha aggiunto: "Vorrei esprimere, insieme al ringraziamento ai nostri soci, la soddisfazione per l’esito dell’assemblea di oggi con cui sono stati definiti i criteri per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: un presupposto essenziale in vista della prossima assemblea di aprile, in cui i soci saranno chiamati a scegliere la guida della Banca per il prossimo triennio".