Banco BPM: approvate a larga maggioranza le modifiche allo Statuto per adeguamento a "Legge Capitali"

(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria dei Soci di Banco BPM
ha approvato con il 95,38%
dei voti le proposte di modifica
dello Statuto sociale
. All'assise hanno partecipato oltre 2.000 soci, rappresentanti più del 65% del capitale sociale, tramite il Rappresentante Designato.
L'intervento si è reso necessario per adeguare la governance
della Banca alle novità introdotte dalla "Legge Capitali
". Le principali modifiche riguardano le modalità di rinnovo
del Consiglio di Amministrazione
, tra cui l'ampliamento dei candidati nella lista del CdA (da 15 a 20) e l'introduzione della votazione individuale per i componenti di tale lista, qualora risulti la più votata.
Sono stati inoltre ridefiniti i seggi
spettanti alle minoranze
(da un minimo di 3 a un massimo di 6) ed è stato introdotto l'obbligo di nominare il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi
tra gli amministratori indipendenti non appartenenti alla lista del Consiglio.
"Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri azionisti per la fiducia che ci hanno dimostrato approvando a larga maggioranza le modifiche statutarie – dichiara Massimo Tononi
, Presidente di Banco BPM –. Un passaggio necessario che ci permette di adeguare lo Statuto di Banco BPM al nuovo quadro normativo della Legge Capitali".Giuseppe Castagna
, Amministratore Delegato di Banco BPM, ha aggiunto: "Vorrei esprimere, insieme al ringraziamento ai nostri soci, la soddisfazione per l’esito dell’assemblea di oggi con cui sono stati definiti i criteri per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: un presupposto essenziale in vista della prossima assemblea di aprile, in cui i soci saranno chiamati a scegliere la guida della Banca per il prossimo triennio".