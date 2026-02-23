Milano 14:40
Banco BPM: approvate a larga maggioranza le modifiche allo Statuto per adeguamento a "Legge Capitali"
(Teleborsa) - L’Assemblea straordinaria dei Soci di Banco BPM ha approvato con il 95,38% dei voti le proposte di modifica dello Statuto sociale. All'assise hanno partecipato oltre 2.000 soci, rappresentanti più del 65% del capitale sociale, tramite il Rappresentante Designato.

L'intervento si è reso necessario per adeguare la governance della Banca alle novità introdotte dalla "Legge Capitali". Le principali modifiche riguardano le modalità di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, tra cui l'ampliamento dei candidati nella lista del CdA (da 15 a 20) e l'introduzione della votazione individuale per i componenti di tale lista, qualora risulti la più votata.

Sono stati inoltre ridefiniti i seggi spettanti alle minoranze (da un minimo di 3 a un massimo di 6) ed è stato introdotto l'obbligo di nominare il Presidente del Comitato Controllo Interno e Rischi tra gli amministratori indipendenti non appartenenti alla lista del Consiglio.

"Desideriamo ringraziare ancora una volta i nostri azionisti per la fiducia che ci hanno dimostrato approvando a larga maggioranza le modifiche statutarie – dichiara Massimo Tononi, Presidente di Banco BPM –. Un passaggio necessario che ci permette di adeguare lo Statuto di Banco BPM al nuovo quadro normativo della Legge Capitali".

Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM, ha aggiunto: "Vorrei esprimere, insieme al ringraziamento ai nostri soci, la soddisfazione per l’esito dell’assemblea di oggi con cui sono stati definiti i criteri per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione: un presupposto essenziale in vista della prossima assemblea di aprile, in cui i soci saranno chiamati a scegliere la guida della Banca per il prossimo triennio".
