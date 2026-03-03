Anima, Cda conferma i risultati preliminari 2025. Dividendo di 0,05 euro in approvazione il 15 aprile

(Teleborsa) - Il Cda di ANIMA Holding
, riunitosi ieri sotto la presidenza di Patrizia Grieco, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025, confermando
i risultati preliminari
già approvati e comunicati al mercato in data 4 febbraio 2026.
Anima ha chiuso il 2025 con raccolta netta in risparmio gestito ex-ramo I
di 3.898 milioni di euro, di cui 2.274 milioni di euro corrispondente a prodotti del Gruppo collocati sul mercato retail. Il totale delle masse gestite e amministrate
al 31 dicembre 2025 è salito a 212,4 miliardi di euro. L’utile netto
si è attestato a 266,7 milioni di euro (+16% rispetto ai 229,9 milioni di euro del 2024). L'utile netto normalizzato
(che non tiene conto di costi o ricavi straordinari e/o non monetari fra i quali gli ammortamenti di intangibili a vita utile definita, e il ricavo una tantum) risulta pari a 286,5 milioni di euro (+4% rispetto ai 276,5 milioni di euro del 2024).
L’Assemblea ordinaria
dei soci per l’approvazione, inter alia, del progetto di bilancio di esercizio e della relativa proposta di dividendo
, pari a 0,50 euro per ogni azione ordinaria, è prevista per il 15 aprile 2026.