SWI Group entra nel settore dell'AI con l'acquisto della maggioranza di Polarise

(Teleborsa) - SWI Stoneweg Icona Group
, la cui holding è da poco stata quotata su Euronext Amsterdam
, ha concordato l'acquisizione di una quota di maggioranza di Polarise
, un NVIDIA
Cloud Preferred Partner europeo (incluso un investimento azionario di 100 milioni di euro per le operazioni), segnando una naturale estensione della strategia del Gruppo per i data center nel computing basato sull'intelligenza artificiale. L'operazione integra le funzionalità GPU e AI-as-a-Service sulla piattaforma AiOnX e supporta l'impegno di SWI Group nella creazione di un'infrastruttura digitale scalabile e redditizia in tutta Europa.
Con sede in Germania, Polarise è un fornitore di infrastrutture digitali per l'intelligenza artificiale (AI) completo, focalizzato sulla creazione dell'infrastruttura di base per l'AI e sulla fornitura di capacità di calcolo ad alte prestazioni (HPC) attraverso la sua offerta hardware e software
. Polarise è sia un partner preferenziale NVIDIA, sia un fornitore ufficiale di servizi cloud NVIDIA. Polarise ha recentemente lanciato la prima AI Factory su scala industriale in Germania, in collaborazione con Deutsche Telekom
e NVIDIA, dopo la sua prima AI Factory a Oslo, in Norvegia.
Oltre all'acquisizione della partecipazione strategica in Polarise, SWI Group ha impegnato un ulteriore miliardo di euro per l'espansione e la realizzazione della pipeline di siti della partnership
, che creerà fabbriche AI ??all'avanguardia basate sulle più recenti GPU NVIDIA. L'impegno di 1 miliardo di euro riflette la convinzione di SWI nella crescita strutturale della domanda di elaborazione AI in Europa e nella necessità di piattaforme integrate e ben capitalizzate per soddisfarla.