Klarna, primo trimestre con fatturato sopra 1 miliardo di dollari grazie ad accelerazione in USA

Klarna

(Teleborsa) - La fintech svedese, quotata da settembre 2025 sul NYSE, ha chiuso il2025 con un1,082 miliardi di dollari (+38% anno su anno, +58% Stati Uniti), il primo trimestre da oltre un miliardo di dollari, superiore alle previsioni. Ilha raggiunto 38,7 miliardi di dollari (+32% anno su anno, +43% Stati Uniti), superiore alla fascia massima della guidance.La società ha ora 118 milioni di(+28% anno su anno) e 966.000(+42% anno su anno, record di 115.000 nuovi iscritti nel quarto trimestre), mentre glisono scesi allo 0,65% del GMV nel quarto trimestre dallo 0,72% del terzo trimestre."Abbiamo seguito un piano chiaro: acquisire clienti attraverso pagamenti fluidi, quindi consolidare queste relazioni con il banking - ha dichiarato- Il quarto trimestre ha dimostrato che le persone desiderano una banca che lavori per loro, non contro di loro. Il numero dei nostri clienti bancari è raddoppiato nell'ultimo anno, generando un fatturato più che triplo rispetto al nostro consumatore medio. I consumatori si stanno allontanando dal credito rotativo predatorio e noi stiamo costruendo l'alternativa trasparente che meritano".di Klarna, i consumatori più coinvolti che utilizzano attivamente i servizi finanziari di Klarna oltre ai pagamenti con carta, Fair Financing o risparmi, sono cresciuti del 101% anno su anno, raggiungendo i 15,8 milioni di utenti, generandorispetto ai 30 dollari del consumatore medio. Klarna conta ora 4,2 milioni di utenti attivi con carta, con un aumento di 1,9 milioni rispetto al trimestre precedente.