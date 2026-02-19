Klarna, primo trimestre con fatturato sopra 1 miliardo di dollari grazie ad accelerazione in USA

(Teleborsa) - La fintech svedese Klarna
, quotata da settembre 2025 sul NYSE, ha chiuso il quarto trimestre
2025 con un fatturato
1,082 miliardi di dollari (+38% anno su anno, +58% Stati Uniti), il primo trimestre da oltre un miliardo di dollari, superiore alle previsioni. Il GMV
ha raggiunto 38,7 miliardi di dollari (+32% anno su anno, +43% Stati Uniti), superiore alla fascia massima della guidance.
La società ha ora 118 milioni di consumatori attivi
(+28% anno su anno) e 966.000 commercianti
(+42% anno su anno, record di 115.000 nuovi iscritti nel quarto trimestre), mentre gli accantonamenti per perdite su crediti
sono scesi allo 0,65% del GMV nel quarto trimestre dallo 0,72% del terzo trimestre.
"Abbiamo seguito un piano chiaro: acquisire clienti attraverso pagamenti fluidi, quindi consolidare queste relazioni con il banking - ha dichiarato Sebastian Siemiatkowski, CEO e co-fondatore
- Il quarto trimestre ha dimostrato che le persone desiderano una banca che lavori per loro, non contro di loro. Il numero dei nostri clienti bancari è raddoppiato nell'ultimo anno, generando un fatturato più che triplo rispetto al nostro consumatore medio. I consumatori si stanno allontanando dal credito rotativo predatorio e noi stiamo costruendo l'alternativa trasparente che meritano".
I clienti bancari
di Klarna, i consumatori più coinvolti che utilizzano attivamente i servizi finanziari di Klarna oltre ai pagamenti con carta, Fair Financing o risparmi, sono cresciuti del 101% anno su anno, raggiungendo i 15,8 milioni di utenti, generando 107 dollari di fatturato per utente
rispetto ai 30 dollari del consumatore medio. Klarna conta ora 4,2 milioni di utenti attivi con carta, con un aumento di 1,9 milioni rispetto al trimestre precedente.