Nexi e Google Cloud: collaborazione per sviluppare l’Agentic Commerce in Europa

(Teleborsa) - Il, eannunciano oggi unper costruire l’infrastruttura alla base della prossima generazione del digital commerce.La collaborazione è, per conto dei consumatori, gestiscono autonomamente l’intero percorso di acquisto ed eseguono pagamenti sicuri esclusivamente sulla base delle autorizzazioni ricevute. Parallelamente,per migliorare l’efficienza operativa delle proprie piattaforme.In base al MoU, lecon l’ampia rete europea dei pagamenti di Nexi e con la sua competenza nell’acquiring. Inoltre,, con l’obiettivo di abilitare cicli di acquisto e pagamenti in ambito agentic.I due player intendono lavorare congiuntamente allo sviluppo di percorsi di acquisto di nuova generazione basati su agenti,, il rilevamento delle frodi in tempo reale e l’onboarding degli esercenti. La collaborazione mira anche a creare un ambiente sicuro in cui l’intenzione di spesa espressa dall’utente possa essere trasformata in transazioni fluide e autorizzate."Stiamo entrando in un’era in cui gli agenti di AI gestiranno sempre di più gli acquisti per conto dei consumatori, rendendo fondamentale per gli esercenti offrire esperienze di pagamento automatizzate e fluide – ha dichiarato– Supportando i protocolli UCP e AP2 insieme ad altre importanti aziende dei pagamenti e della tecnologia, contribuiremo a plasmare l’ecosistema europeo in vista di questa trasformazione. Per raggiungere questo obiettivo,, la nostra leadership nell’ecommerce mid-market e la nostra ampia rete di partner, incluse piattaforme locali e ISV"."Con l’evoluzione verso l’agentic commerce, fiducia e sicurezza diventano le principali leve dell’economia digitale – ha dichiarato– Google Cloud è in prima linea nell’offrire tecnologie di intelligenza artificiale agentic sicure al settore finanziario. Grazie a queste competenze,".Integrando la profonda esperienza di Nexi nei pagamenti in Europa con le tecnologie AI di Google, la partnership abiliterà:: Nexi si impegna a supportare questi standard aperti: utilizzando UCP per gestire l’intero ciclo basato su AI e AP2 come livello di fiducia specializzato per le transazioni, la collaborazione supporterà gli agenti AI nel facilitare percorsi di acquisto fluidi e nell’eseguire pagamenti sicuri e autorizzati tramite mandati firmati crittograficamente e credenziali verificabili.: gli esercenti potranno intercettare l’intento d’acquisto esattamente nel momento in cui si manifesta, colmando il divario tra una query di ricerca o una raccomandazione video e un acquisto immediato facilitato dall’intelligenza artificiale;: la collaborazione fornirà un motore di pagamento standard e sicuro che consentirà agli agenti AI di operare nel rispetto della normativa europea e in un contesto di piena fiducia.Oltre all’esperienza del consumatore, la collaborazione pone l’accento anche sull’innovazione operativa. Nexi intende sfruttare l’intelligenza artificiale avanzata e le capacità di data analytics di Google Cloud per evolvere i propri processi interni. Ciò include l’individuazione di opportunità per ottimizzare il rilevamento delle frodi in tempo reale, automatizzare la compliance e semplificare l’onboarding degli esercenti, creando un’infrastruttura operativa più resiliente ed efficiente in termini di costi. Inoltre,per sviluppare e migliorare l’accessibilità dei propri servizi di pagamento per gli independent software vendor (ISV).