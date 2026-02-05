Bank of England: tassi fermi al 3,75%, ma board più spaccato del previsto

(Teleborsa) - Nella riunione che si è conclusa il 4 febbraio 2026, il Comitato di Politica Monetaria
(MPC) della Bank of England
ha deciso, con una maggioranza di 5 voti contro 4, di mantenere il tasso di riferimento invariato al 3,75%. La spaccatura interna è evidente: quattro membri hanno votato a favore di un taglio di 25 punti base, che avrebbe portato i tassi al 3,5%. Si tratta di una divisione anche maggiore di quella prevista dal consensus che indicava che sarebbero stati solo due i membri del board favorevoli ad un taglio.
Nonostante l'inflazione CPI
rimanga attualmente al di sopra del target del 2%, la Banca centrale prevede un rientro verso l'obiettivo a partire da aprile. Questo calo sarà favorito dall'andamento dei prezzi dell'energia e dagli effetti del Budget 2025. I segnali di un rallentamento economico
e di un allentamento del mercato del lavoro
hanno già contribuito a frenare la crescita dei salari e l'inflazione nel settore dei servizi.
Secondo l'MPC, i rischi di un'inflazione persistente
sono meno marcati, mentre aumentano le preoccupazioni legate a una domanda debole e a un mercato occupazionale meno rigido.
Dall'agosto 2024
, la Bank of England ha ridotto il tasso di riferimento di 150 punti base, diminuendo progressivamente il carattere restrittivo della sua politica. Nel comunicato ufficiale si legge che: "Sulla base delle prove attuali, è probabile che il Bank Rate venga ridotto ulteriormente. Tuttavia, le decisioni su futuri allentamenti saranno sempre più sofferte". L'entità e la tempistica dei prossimi tagli
dipenderanno esclusivamente dall'evoluzione delle prospettive inflazionistiche, con l'obiettivo di garantire che l'inflazione non solo raggiunga il 2%, ma rimanga stabile su tale livello nel medio termine.
"La mia decisione politica si basa su dati sempre più consistenti. Nonostante tutte le incertezze mondiali, attualmente non ci troviamo di fronte a una situazione in cui la politica monetaria sia colpita da nuovi shock di vasta portata. L'attività è debole, in un contesto di inflazione che torna all'obiettivo. Ritengo che l'output gap si sia ampliato, ma di quanto è incerto. Sebbene i dati delle indagini sull'attività economica indichino un quadro a breve termine leggermente più positivo, la mia prospettiva di fondo è in linea con la visione dello staff di una domanda più debole, lasciando i rischi più bilanciati", ha spiegato il Governatore, Andrew Bailey
.
"Il lato dell'offerta
rimane incerto. Prevedo un calo piuttosto netto dell'inflazione nei prossimi mesi. Pur essendo più fiducioso nel percorso complessivo della disinflazione salariale
, è naturalmente meno chiaro quando e quanto il previsto calo imminente dell'inflazione influenzerà gli accordi salariali
- ha aggiunto Bailey -. Nel complesso, i rischi
derivanti dalla persistenza dell'inflazione sembrano aver continuato a ridursi. Vedo quindi margini per un ulteriore allentamento della politica monetaria
. Ciò non significa che mi aspetto di tagliare il tasso di sconto in una riunione specifica. Alle prossime riunioni chiederò se un taglio sia giustificato".