Male BFF Bank sul mercato azionario di Piazza Affari

(Teleborsa) - Retrocede molto la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,75%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di BFF Bank
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,265 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,525. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,169.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)