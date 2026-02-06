Milano 13:46
Male BFF Bank sul mercato azionario di Piazza Affari

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,75%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di BFF Bank, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di BFF Bank mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,265 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,525. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,169.

