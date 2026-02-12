Milano 11-feb
BFF Bank, downgrade a Hold da Jefferies con taglio target price

Banche, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Jefferies ha tagliato a "Hold" da "Buy" la raccomandazione su BFF Bank, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, abbassando anche il target price a 4,45 euro per azione dai precedenti 12 euro.
