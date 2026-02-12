Milano
BFF Bank, downgrade a Hold da Jefferies con taglio target price
Banche
,
Finanza
,
Consensus
12 febbraio 2026 - 08.58
(Teleborsa) -
Jefferies
ha tagliato a "
Hold
" da "Buy" la
raccomandazione
su
BFF Bank
, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, abbassando anche il
target price
a
4,45 euro
per azione dai precedenti 12 euro.
