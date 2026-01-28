USA, Bessent esorta la Fed ad avere una "mente aperta" durante la riunione

(Teleborsa) - Ilhain vista della riunione di questa sera della banca centrale statunitense sui tassi di interesse. In un'intervista alla CNBC, ha anche affermato di aver parlato ieri con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito alla sua scelta per il prossimo presidente della Fed e che la rosa dei candidati non è stata ampliata né ridotta.Nel corso dell'intervista, che ha toccato molti argomenti, Bessent ha detto chesul piano commerciale, ma ha avvertito Ottawa di non avviare una battaglia politica prima dei prossimi colloqui sull'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada.Il Segretario al Tesoro ha anche raffreddato le speculazioni secondo cui gli Stati Uniti potrebbero prendere in considerazione l'idea di intervenire sul mercato dei cambi per vendere il dollaro in cambio di yen giapponesi, e ha elogiato la consolidata "politica del dollaro forte". Gli Stati Uniti, ha dichiarato nell'intervista alla CNBC. Alla domanda se gli Stati Uniti potrebbero prendere una simile decisione, ha risposto che "non commentiamo, se non per dire che abbiamo una politica monetaria forte nei confronti del dollaro".Secondo Bessent,a causa degli aggressivi sforzi federali in materia di immigrazione. Trump sta ora "esortando" il Congresso ad agire per evitare di innescare uno shutdown parziale del governo a causa delle controversie sui finanziamenti federali al Dipartimento della Sicurezza Interna, ha sottolineato.