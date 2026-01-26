Milano 17:35
44.950 +0,26%
Nasdaq 17:44
25.765 +0,62%
Dow Jones 17:44
49.232 +0,27%
Londra 17:35
10.149 +0,05%
Francoforte 17:35
24.933 +0,13%

USA, Indice Fed Dallas in gennaio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Indice Fed Dallas in gennaio
USA, Indice Fed Dallas in gennaio pari a -1,2 punti, in aumento rispetto al precedente -11,3 punti.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```